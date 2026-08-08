Sense sort: el Pirineu no veurà un eclipsi total de Sol fins al 2433

407 són els anys que hauran de passar perquè el Pirineu català vegi un eclipsi total de sol. Si bé aquest 12 d'agost Catalunya serà un dels llocs des d'on es podrà observar aquest fenomen en la seva totalitat, les comarques del nord del país són de les que es quedaran fora de la franja de la totalitat.
Miguel Martín, divulgador d'astronomia i membre de l'Agrupació Astronòmica de La Seu d'Urgell, explica a l'ACN que l'últim eclipsi total que es va veure des de l'Alt Urgell es va produir el 8 de juliol de 1842, a la matinada, poc després de la sortida del sol. Segons Martín, no hi tornarà a haver un eclipsi total visible des de La Seu i des del Pirineu català fins a l'any 2433, és a dir, 591 anys després.
Per això, Martín recomana, sempre que sigui possible, desplaçar-se fins a la zona de totalitat, que aquell dia travessarà el sud de Catalunya, especialment Ponent i les Terres de l'Ebre. Es tracta, remarca, d'una oportunitat que no es tornarà a repetir en vida de la immensa majoria de la població. El Centre d'Observació de l'Univers (COU), equipament del Parc Astronòmic del Montsec situat a Àger, a la comarca de la Noguera, romandrà tancat aquell dia.
Segons eines i simuladors especialitzats, l'Alt Urgell viurà l'eclipsi de manera parcial, però amb una ocultació del 99,1%, “la qual cosa és molt”, precisa Martín. El fenomen es produirà just abans de la posta de sol, de manera que la clau per contemplar-lo bé serà tenir bona visibilitat cap a on es pon l'astre aquella tarda.
Per als veïns de la comarca que no es puguin desplaçar fins a la zona de totalitat, Martín recomana buscar qualsevol punt amb visió lliure cap a ponent. Des de La Seu d'Urgell, aconsella dirigir-se cap al Salit o cap a Alàs, ja que altres punts com l'Horta del Valira poden tenir més obstrucció visual. Com a referència, apunta que si es veuen les antenes del Pic de l'Orri des del punt d'observació, la vista de l'eclipsi serà bona.
A la Cerdanya, l'ocultació prevista és del 98,7%, amb el màxim cap a les 20.23 hores, segons Sergio Ferrís, astrònom i divulgador establert a la comarca, cofundador de l'entitat Astrollívia i director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Encara que no es podran apreciar fenòmens exclusius de la totalitat, com les perles de Baily, l'anell de diamants o la corona solar, Ferrís assegura que qui no es pugui desplaçar també podrà gaudir d'una experiència notable. “Serà més espectacular que no veure'l. Veuran com cau moltíssim la llum i baixa la temperatura de sobte”, explica.
Com a membre de l'associació astronòmica de Llívia, Ferrís apunta que el millor punt d'observació als voltants del municipi és el castell, alineat aproximadament amb l'ermita de Bell-Lloc, ja que des d'allà el sol no s'ocultarà darrere les muntanyes fins després de la fase de màxima ocultació. En canvi, des de baix del poble no s'arribaria a veure aquest moment. Per això, recomana triar una zona alta amb bones vistes a l'horitzó i, si és possible, comprovar un o dos dies abans a quina hora i des d'on serà visible el sol.
Experiències organitzades a les estacions de muntanya
Diverses estacions pirinenques han preparat activitats especials per a l'ocasió. Baqueira Beret obrirà el telecadira Clòt der Òs perquè els visitants puguin observar el fenomen des d'un dels punts més elevats de la Val d'Aran. També La Molina i Vall de Núria oferiran experiències a les seves instal·lacions per contemplar l'eclipsi de forma parcial.
A La Molina, l'estació convida a viure l'eclipsi al Niu de l'Àliga, a 2.537 metres d'altitud, amb la pujada al refugi mitjançant el Telecabina Cadí-Moixeró. A Vall de Núria, l'observació conjunta tindrà lloc a l'esplanada davant de l'Alberg Vall de Núria, oberta als clients allotjats a l'hotel i a l'alberg de l'estació.