Els EUA deneguen l'entrada a un exjugador de la selecció espanyola per a la final del Mundial

A només un dia de la final del Mundial, un imprevist ha sorprès un exjugador de la selecció espanyola que va guanyar la copa del món el 2010. Joan Capdevila, convidat per la Real Federació Espanyola de Futbol al partit en el MetLife Stadium de Nova York -com la resta de campions del 2010-, no podrà assistir a veure el partit als Estats Units perquè li han denegat l'autorització ESTA, el permís necessari per entrar al país sense visat en la majoria dels casos.
Segons ha explicat l'exfutbolista aquest divendres a través d'X, el país nord-americà li ha negat l'entrada i, ara, no podrà viatjar per veure l'Espanya-Argentina d'aquest diumenge perquè va jugar un partit a l'Iran, segons ha explicat el jugador a El Partidazo de la Cope. "Acaben de dir-me que no puc viatjar a la final amb els meus fills perquè m'han denegat l'ESTA", continua el missatge Capdevila, que assegura estar "destrossat" per la notícia.
Capdevila va jugar un partit de La Lliga Legends el 25 d'agost de 2016 a Teheran contra l'equip iranià i, segons ha dit al programa, "es veu que si has estat a l'Iran no pots entrar als Estats Units". L'exfutbolista ha explicat que l'organització del futbol espanyol ha intentat trobar una solució amb la FIFA, però no ha tingut èxit.
"Necessito ajuda Donald Trump!"
L'exfutbolista ha demanat ajuda al president dels Estats Units, Donald Trump a través d'un missatge a X: "Necessito ajuda Donald Trump!", ha escrit mencionant el compte del president.
El català explica que tenia una il·lusió especial per ser present a la final, tant per retrobar-se amb els seus antics companys de la selecció campiona del món del 2010 com per animar l'actual combinat espanyol al costat dels seus fills. "No em puc creure que no em deixin entrar als Estats Units... i perdre'm un moment així amb els meus fills, que tant estimem el futbol", lamenta en la publicació.
Capdevila també demana ajuda als seus seguidors per intentar resoldre la situació abans de la final. "Si algú sap com solucionar-ho, us ho agrairé amb tota l'ànima", conclou el missatge, que en poques hores ha generat nombroses reaccions a les xarxes socials.
Per què no pot entrar als EUA?
L'ESTA (Electronic System for Travel Authorization) és l'autorització electrònica de viatge que permet als ciutadans de països inclosos en el Programa d'Exempció de Visat (com Espanya) entrar als Estats Units per turisme, negocis o trànsit durant un màxim de 90 dies sense necessitat de demanar un visat.
Amb la Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act, aprovada el 2015 per reforçar els controls de seguretat, s'estableix que els ciutadans dels països adherits al programa d'exempció de visat que hagin estat a l'Iran a partir de l'1 de març del 2011 deixen de ser elegibles per obtenir un ESTA. En el cas de Joan Capdevila, els Estats Units li impedeixen viatjar amb un ESTA per haver jugat a Teheran, per tant, hauria de sol·licitar un visat per poder entrar als Estats Units.