El fum dels incendis al Canadà posa en risc la final del Mundial a Nova York: es cancel·la el partit?

Els incendis no només estan afectant el país amb mobilitzacions dels Bombers, l'arribada del fum del foc d'Aragó i més de 3.800 hectàrees cremades des de principis de juliol. Els focs també han activat l'alerta, però en l'altra part del món, concretament a Nova York on, aquest diumenge, se juga la final del Mundial entre la selecció espanyola i l'argentina.
A la ciutat les autoritats han activat l'alerta per la qualitat de l'aire pel fum dels fins a 858 incendis forestals que cremen al Canadà, dels quals més d'un centenar estan fora de control. La nova onada d'incendis al nord-oest d'Ontario, iniciada el 13 de juliol, ocupa un front d'uns 500 quilòmetres, segons explica el Servei de Vigilància Atmosfèrica de Copernicus (CAMS) en un comunicat. Aquest fet, ha elevat les emissions anuals a la província de partícules fines (PM2.5), un dels contaminants més perjudicials per a la salut, fins al seu màxim de l'any a data del 16 de juliol.
El Servei Nacional de Meteorologia dels Estats Units (NWS) ha emès avisos per contaminació atmosfèrica a les ciutats de Nova York i Filadèlfia i a l'estat de Nova Jersey i ha recomanat evitar les activitats a l'aire lliure. L'alcalde de la ciutat, Zohran Mamdani, ja va avisar que aquest divendres seria "el pitjor dia amb nivells de contaminació insalubres", i va enviar un missatge de precaució a les persones majors i amb problemes del cor.
Mascaretes contra la contaminació de l'aire
Nova York també travessa la seva tercera onada de calor d'aquest any i, juntament amb el fum dels incendis que ha arribat del Canadà, l'aire que es respira a la capital fa olor acre i provoca una boira ataronjada sobre la ciutat. Per aquest motiu, Mamdani va anunciar el repartiment de mascaretes gratuïtes en centenars de biblioteques, comissaries i estacions de bombers.
El Departament de Salut de l'Estat de Nova York ha recordat que les partícules poden penetrar profundament als pulmons i agreujar malalties respiratòries, motiu pel qual han recomanat evitar activitats físiques a l'aire lliure. Fet que ha fet saltar l'alarma sobre la final del Mundial que se celebra aquest diumenge al MetLife Stadium de Nova Jersey, a tocar de Nova York.
Les previsions meteorològiques són bones
Malgrat aquest escenari, la FIFA no contempla ajornar ni suspendre el partit. Els pronòstics meteorològics del Servei Nacional del Temps (NWS) apunten a ruixats durant tot dissabte, fet que millorarà la qualitat de l'aire i dispersarà la boira. A més, també es preveuen precipitacions durant diumenge al matí, tot i que s'espera que la final del Mundial es pugui viure amb un cel buidat de núvols.