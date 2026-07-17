El fum del gran incendi de l'Aragó arriba a Catalunya

L'incendi forestal que va començar aquest dimecres a Orés, a la comarca aragonesa de Cinco Villas, continua fora de control. Dos dies després que es declarés el foc, les flames ja han calcinat prop de 12.000 hectàrees, l'equivalent al terreny que s'ha cremat a Catalunya entre 2025 i 2026 -sent anys complicats-.
La magnitud de l'incendi, que ha mobilitzat més de 400 efectius de Bombers en un front d'uns 60 quilòmetres, ha obligat a evacuar i desallotjar cinc municipis: Malpica de Arba, Uncastillo, Orés, Asín i Luesia. A més, el fum provocat per les flames ha arribat a Catalunya i és visible des de diversos punts del país.
Com es pot veure a la imatge de satèl·lit de Zoom Earth que han compartit els Bombers de la Generalitat a xarxes, la gran columna de fum és especialment perceptible a les comarques de Ponent, fet que evidencia la magnitud del foc, afavorit per les condicions meteorològiques i els corrents d'aire.
A Asín, les flames han afectat una desena d'habitatges i els bombers han concentrat esforços a protegir el nucli urbà. Així i tot, les elevades temperatures i les ratxes de vent continuen dificultant les tasques per controlar el foc i, de moment, les 700 persones evacuades dels cinc municipis hauran d'esperar a novetats de les autoritats per tornar a casa.
Tot i que durant la nit la situació ha evolucionat favorablement, el foc ha continuat avançant i el perímetre afectat s'ha ampliat passant de les 7.600 hectàrees d'aquest dijous a les 12.000 d'aquest divendres al matí. El conseller de Medi Ambient d'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat que és un incendi de "gran magnitud" i espera que els bombers puguin "començar a perimetrar" les flames durant aquest divendres.