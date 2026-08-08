Mor Ángel Alonso Tomás, director de teatre i cofundador de La Villarroel, als 84 anys

El director, dramaturg i realitzador de televisió Ángel Alonso Tomás, cofundador de La Villarroel, ha mort aquest divendres als 84 anys, segons ha informat el grup Focus. Alonso va tenir una trajectòria de més de cinquanta anys en el teatre i l'audiovisual català, amb 78 espectacles estrenats i més de 3,5 milions d'espectadors.
En televisió, va treballar com a guionista, director i realitzador de RTVE a Catalunya entre el 1974 i el 1994, participant en més de 200 programes. Entre les seves creacions destaca Planeta Imaginari, mentre que en teatre va dirigir La extraña pareja, amb Joan Pera i Paco Morán, que va superar les 2.000 representacions i el milió d'espectadors.
Alonso també va dirigir La Villarroel entre el 1972 i principis dels 2000, etapa en què hi van debutar companyies com Comediants, Els Joglars, Tricicle i Dagoll Dagom. El grup Focus ha destacat que el seu llegat queda "per sempre vinculat" a la història del teatre català i, especialment, de La Villarroel.