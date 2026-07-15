Barcelona instal·larà una pantalla gegant per veure la final del Mundial

L'Ajuntament de Barcelona retransmetrà l'última cita del Mundial en una pantalla gegant situada a Les Corts. Després del pas a la final que va aconseguir la selecció espanyola aquest dimarts contra França, l'últim partit de la competició internacional es podrà veure en directe a la ciutat, com ha confirmat l'alcalde Jaume Collboni a través de les seves xarxes socials.
"La final del Mundial es viu a Barcelona", ha celebrat Collboni a través d'una publicació a Instagram. La pantalla, de vuit metres d'amplada per cinc d'alçada, s'ubicarà al carrer de Martí i Franquès, a tocar de Baldiri i Reixac, al districte de les Corts. L'espai obrirà a les 19 hores amb activitats i música pensades per al públic familiar. Mitja hora abans de l'inici del partit, a les 20.30 hores, s'hi podrà seguir la prèvia, mentre que a les 21 hores començarà la retransmissió en directe del partit.
Per accedir al recinte, que disposarà de dos punts d'entrada senyalitzats, no es permetrà introduir-hi begudes alcohòliques ni envasos de vidre. L'Ajuntament explica que la iniciativa pretén oferir un espai perquè la ciutadania pugui seguir la final en un ambient festiu, familiar i de convivència.
El regidor d'Esports, David Escudé, ha destacat que aquesta proposta permet compartir amb els barcelonins una gran cita esportiva internacional en un espai públic i ha expressat el desig que els aficionats puguin celebrar una victòria de la selecció espanyola. "Som-hi Espanya, compartim totes i tots junts un moment històric. A per la segona estrella!", ha escrit Collboni a la seva publicació d'Instagram.
En els últims anys, el consistori ja ha habilitat pantalles gegants per seguir altres esdeveniments esportius, com la final de la Lliga de Campions femenina guanyada pel FC Barcelona o la final de l'Eurocopa masculina del 2024, també amb triomf de la selecció espanyola.