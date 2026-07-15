El Govern celebra a les xarxes la classificació d’Espanya per a la final del Mundial

El Govern ha celebrat la victòria de la selecció espanyola de futbol contra França a les semifinals del Mundial i ha felicitat el combinat per la classificació a la final amb diverses publicacions a les xarxes socials. Aquest dimarts a la nit, el president, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han compartit dos missatges a la xarxa social X mostrant el seu suport a "la Roja" arran del 0 a 2 contra el país gal.
"Equip, talent i ambició", ha expressat Illa, que ha republicat el missatge de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). El president ha finalitzat el text amb un "a la final!" i les etiquetes "#VamosEspaña" i "#CopaMundialFIFA". Al seu torn, Dalmau ha optat per un concís "a la final!" amb tres emoticones de braços celebrant amb el símbol de força.
La resta de membres de l'executiu no s'han expressat de manera pública sobre la victòria de la selecció espanyola a Dallas (Estats Units). Sí que ho ha fet, però, el cap de files d'ERC a Madrid, Gabriel Rufián, abans del partit. "[Vull] que guanyi Espanya, no me n'amago", ha afirmat als passadissos del Congrés, on ha destacat que hi juguen vuit catalans.
"La Roja" passa per sobre de "les bleus" i es classifica per a la final del Mundial
La selecció espanyola, amb quatre catalans a l'onze titular, ha mostrat un gran nivell col·lectiu que li ha permès superar la qualitat individual de França, la gran favorita abans del partit. L'equip de Luis de la Fuente ha dominat la possessió i ha desactivat el perill ofensiu francès amb bones vigilàncies defensives i cobertures permanents.
El basc Mikel Oyarzabal ha obert el marcador al minut 21 de la primera part gràcies a un penal provocat per Lamine Yamal, que ha pescat una pilota dividida dins l'àrea i ha rebut una puntada a destemps de l'exblaugrana Lucas Digne. Ja al segon temps, una gran jugada coral ha deixat la pilota a les botes d'un Dani Olmo incommensurable, que ha deixat sol el lateral extremeny Pedro Porro per definir amb molta calma i marcar el 0 a 2 definitiu.