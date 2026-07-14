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Gabriel Rufián vol que la selecció espanyola guanyi a França: «Hi ha vuit catalans»

Política

  • El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

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Publicat el 14 de juliol de 2026 a les 16:28
Actualitzat el 14 de juliol de 2026 a les 16:47

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha expressat aquest dimarts el seu suport a la selecció espanyola de futbol de cara a la semifinal del Mundial contra França: «Que guanyi Espanya, no m'amago», ha afirmat als passadissos de la cambra baixa. 

Rufián, tot i que ha evitat fer un pronòstic sobre el resultat del partit, ha justificat el seu suport recordant que a la convocatòria de la selecció hi ha «vuit catalans». El portaveu d'ERC al Congrés, aficionat del futbol i seguidor de l'Espanyol, ha fet les declaracions hores abans del duel que decidirà un dels finalistes del Mundial d'aquest 2026, carregat per les polèmiques declaracions de Mariano Rajoy.

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