El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha expressat aquest dimarts el seu suport a la selecció espanyola de futbol de cara a la semifinal del Mundial contra França: «Que guanyi Espanya, no m'amago», ha afirmat als passadissos de la cambra baixa. \r\n\r\nRufián, tot i que ha evitat fer un pronòstic sobre el resultat del partit, ha justificat el seu suport recordant que a la convocatòria de la selecció hi ha «vuit catalans». El portaveu d'ERC al Congrés, aficionat del futbol i seguidor de l'Espanyol, ha fet les declaracions hores abans del duel que decidirà un dels finalistes del Mundial d'aquest 2026, carregat per les polèmiques declaracions de Mariano Rajoy.\r\n\r\n\r\n🔴 Gabriel Rufián vol que la selecció espanyola guanyi a França: «Hi ha vuit catalans» https://t.co/S5GUOdBfOB pic.twitter.com/CjtyqyyyNW\r\n— NacióDigital (@naciodigital) July 14, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl govern francès i Sánchez critiquen el comentari de Rajoy sobre la selecció francesa de futbol\r\n\r\n