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El govern francès i Sánchez critiquen el comentari de Rajoy sobre la selecció francesa de futbol

Política

  • Mariano Rajoy, al Congrés del PP -

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Publicat el 12 de juliol de 2026 a les 21:59

El ministre francès de l'Interior, Laurent Nuñez, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han carregat contra el comentari de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. En dels seus articles sobre el Mundial que publica a El Debate, Rajoy va dir que França no tenia "francesos" al seu equip. El ministre Nuñez ha replicat que aquestes declaracions són "absolutament inacceptables" i ha afegit que "no reflecteix en absolut el que és França". Per la seva banda, en un missatge a X, Sánchez ha qualificat les declaracions de "xenòfobes".

"Hi ha qui encara mesura la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell. Nosaltres la mesurem per l'arrelament a un país i la voluntat de contribuir-hi. Jugant a futbol. Cuidant els nostres majors. O obrint negocis", afegeix Sánchez. Segons el president espanyol, "Espanya és de qui l’estima i la treballa. No de qui l’avergonyeix amb declaracions xenòfobes", en referència a Rajoy. "França, ens veiem a semifinals. Que guanyi el millor i que perdi el racisme", conclou sobre el partit de dimarts.

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