Rajoy cau en el racisme per analitzar el Mundial: «França té una plantilla d'altíssim nivell; això sí, sense francesos»

Mariano Rayoy continua capficat en escriure sobre futbol i, com cada quatre anys, ha tornat a vestir-se d'analista del Mundial amb les seves "cròniques" per "analitzar" el paper de la selecció espanyola durant la competició. L'expresident del govern espanyol ha publicat una nova columna al diari El Debate després de la classificació d'Espanya per a les semifinals de la Copa del Món, titulada Avui ha arribat la revenja. Rajoy comença repassant la victòria de la selecció espanyola contra Bèlgica per 2-1 als quarts de final recordant l'eliminatòria del Mundial de Mèxic del 1986, que es van emportar els belgues: "Avui ha arribat la revenja. Els hem tornat la pilota", escriu.
L'expresident assegura que la victòria li provoca una doble satisfacció: "M'alegro doblement. En primer lloc, perquè soc espanyol i també perquè als jugadors belgues se'ls coneix com els Diables Rojos, i a mi no m'agraden ni els diables ni els rojos, excepte l'excepció que confirma la regla general, que és la samarreta d'Espanya", afirma. Rajoy també ha aprofitat per atacar el PSOE i el govern espanyol: "Només cal mirar enrere o, simplement, veure què passa avui al nostre país. Per això aquesta victòria té un gust encara millor."
"França sense francesos"?
El text, incoherent en molts moments, continua "analitzant" les semifinals, que enfrontaran la selecció espanyola i la francesa, bicampiona del món, finalista de l'última edició i líder del rànquing FIFA. A falta de coneixements futbolístics, Rajoy cau en el racisme per analitzar el rival d'Espanya: "França té una plantilla d'altíssim nivell. Això sí, sense francesos".
A banda de comprar l'argument de l'extrema dreta, aquesta afirmació és fal·laç, ja que només tres dels 26 futbolistes convocats amb la selecció francesa no van néixer al país: Michael Olise (Anglaterra), Marcus Thuram (Itàlia) i Brice Samba (República Democràtica del Congo). A més a més, cal recordar que la selecció espanyola també juga amb jugadors nascuts fora del seu país, com és el cas d'Aymeric Laporte (França). De fet, en aquesta edició mundialista, hi han participat fins a 289 jugadors que han representat un país diferent del qual van néixer.
Rajoy acaba la columna amb un missatge optimista de cara a les semifinals contra França: "Hem guanyat un Mundial i quatre Eurocopes. Som el tercer país del rànquing FIFA, només ens han marcat un gol en aquest Mundial i tenim molt talent al davant. Ja veurem. Jo tinc una intuïció: guanyarem. A falta de raonaments, un pressentiment". Està per veure, encara, si aquest "pressentiment" és, o no, correcte. Dimarts a les 21 hores, el camp dictarà sentència.