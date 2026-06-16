Torna l'analista M. Rajoy: «El que realment importa és marcar més gols que el rival»

Cada quatre anys, el Mundial dota algunes personalitats públiques de tasques que no estan acostumats a fer. Un dels exemples més clars és el de l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, que cada cita mundialista es vesteix d'analista esportiu amb columnes a El debate sobre cada partit de la selecció espanyola. Amb un estil inconfusible, com ja el tenia quan era president -amb frases amb molt poc sentit-, Rajoy ha tornat en societat com a analista amb un article titular Vindran temps millors (l'original, en castellà).
Aquest fenomen és molt comentat a les xarxes socials amb un to humorístic a causa de les frases amb què analitza els enfrontaments de "la roja". Un clar exemple és com arrenca la columna d'aquest dilluns, després de l'empat entre els de Luís de la Fuente i la selecció de Cap Verd, que s'estrenava al Mundial i que, teòricament, havia de resultar un rival fàcil per als espanyols. Finalment, però, no ho va ser, i així ho ha plasmat Rajoy: "En el futbol, el que realment importa és marcar més gols que el rival. Si no ho fas, perds. O, en el millor dels casos, empates".
Amb aquesta obvietat resumia l'expresident Rajoy el duel entre la selecció espanyola i Cap Verd. L'heroi inesperat va ser Vozinha, el porter capverdià de 40 anys, que actualment juga al Chaves de la Segona Divisió portuguesa. Amb 7 parades, Vozinha va ser clau per evitar que ni Ferran Torres, ni Lamine Yamal, que ha reaparegut després de lesió, ni Oyarzabal hagin estat capaços d'enviar la pilota al fons de la xarxa.
La pròxima cita de la selecció espanyola
Després de l'inesperat empat, la selecció espanyola encara tindrà dues bales per arreglar la desfeta d'aquesta estrena mundialista. El 21 de juny a les 18 hores disputarà el segon partit contra l'Aràbia Saudita i el 27 de juny a les 2 hores acabarà la fase de grups contra l'Uruguai.