El PP passa a l'insult contra Sánchez: «És un covard i no és un demòcrata»

Amb un ull posat a l'Audiència Nacional, on des de les nou del matí declara José Luis Rodríguez Zapatero, el president Pedro Sánchez ha afrontat una nova sessió de control en plena crisi pels casos de corrupció que afecten el seu entorn i el del PSOE, i després del veto de la mesa del Congrés a una iniciativa del PP i Junts per votar sobre si cal convocar eleccions anticipades. Davant les acusacions de "covard" i de no ser un "demòcrata", Sánchez li ha dit que va arribar a la presidència del PP per "tapar la corrupció d'Ayuso" i de tenir la seu "finançada en B". Així, ha tornat a dir que les eleccions seran el 2027 i que hi arribarà "un millor país" que el de 2018 després dels governs del PP.
El president ha driblat les crítiques pel veto de la mesa a la votació sobre la convocatòria d'eleccions i ha afirmat que "degradar el parlament és votar en contra de la revalorització de les pensions, del salari mínim o de la reforma laboral". "El govern governa per a la gent i vostès hi voten sistemàticament en contra", ha afirmat. En aquest sentit, ha anunciat un nou reial decret llei de protecció de la ciutadania i el teixit productiu davant l'alto al foc pactat entre els Estats Units i l'Iran. "Esperem que aportin solucions i aprovin el decret si volen dignificar la política", ha dit.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que la història recordarà Sánchez com el president "amb més sospites de corrupció de la democràcia espanyola", i ha repassat els casos que afecten l'entorn de president i del seu partit. Feijóo ha furgat en el suport de Sánchez a Zapatero. "Compta amb el seu suport o ara ja va per lliure?", ha preguntat. També ha preguntat si el PSOE "pagava les clavegueres" i si les "liderava el seu número dos", és a dir, Santos Cerdán. "El seu argumentari cada cop és més ridícul", ha reblat Feijóo. En aquest sentit, ha constatat que el PSOE no denunciarà Leire Díez, perquè "realment seguia les seves ordres" per protegir "P.S.", tal com consta al sumari del cas. "Vostè és un covard i no és un demòcrata", ha etzibat.
També Podem ha furgat en la debilitat parlamentària i ha lamentat les informacions sobre la corrupció de Díez, Cerdán o Zapatero. "Han traït la confiança de la gent que els va votar, no han estat a l'alçada de la confiança que els va donar la gent", ha dit Ione Belarra, i ha insistit que el PP hauria d'estar atacant el PSOE per les mesures transformadores del govern espanyol i això no passa. "Han donat gasolina a la dreta, al PP, el partit més corrupte d'Europa", ha dit, i ha constatat que els populars no portaran millores a la vida de la gent, però "el PSOE tampoc".
Sánchez ha respost amb les dades econòmiques, les dades d'ocupació, l'increment del salari mínim o l'èxit dels decrets aprovats contra les guerres. "Quan diuen que la legislatura està morta, pregunti-li a un jubilat si vol que es revaloritzin les pensions o a un treballador si vol que augmenti el salari mínim", ha dit Sánchez, i ha assegurat que qui defensa els drets dels ciutadans és el govern de coalició, no pas el PP.
El PNB demana eleccions si no hi ha pressupostos
Al seu torn, el PNB -que demana eleccions anticipades- ha preguntat com inclourà als pressupostos les demandes dels bascos i li ha recordat que ha perdut la majoria de la investidura. "Està acabant amb la fe d'aquest grup parlamentari", ha afirmat Maribel Vaquero, que ha assegurat que Sánchez "necessita com l'aire un acord important al Congrés". La dirigent del PNB ha lamentat les pròrrogues parlamentàries que han portat el govern espanyol a "construir un pressupost paral·lel", i ha demanat "diàleg" amb els grups si realment vol uns comptes renovats. "Compta amb una majoria real?", ha preguntat. "Si no arriba a un acord, dissolgui la cambra i convoqui eleccions", ha reblat.
Sánchez ha admès que caldrà parlar per arribar a pactar uns nous pressupostos, que seran "coherents amb l'ambició social, la transformació energètica i el rigor fiscal". També ha defensat la continuïtat de la legislatura, i ha dit que és rellevant perquè cal "culminar l'aplicació de l'amnistia" i la gestió dels fons europeus, així com gestionar les guerres que hi ha al món. El president espanyol ha tret pit d'haver contingut la inflació i consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació. "Negociarem amb els grups per prolongar les mesures a partir del 29 de juny", ha afirmat.