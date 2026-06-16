Junts força el Congrés a votar si Sánchez ha de convocar eleccions

Més pressió de Junts perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions anticipades a l'Estat. El grup que comanda Míriam Nogueras al Congrés ha registrat una esmena en una moció del PP que servirà als grups per tal que es pronunciïn sobre si cal precipitar el final de la legislatura davant la situació de "debilitat" del govern espanyol. Fins ara, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha negat a fixar una data per als comicis que no sigui la prevista, l'estiu del 2027, i s'ha compromès públicament a no fer coincidir les eleccions estatals amb les municipals del maig de l'any vinent, un escenari que inquietava especialment el PNB, un dels principals socis que té des que va aterrar a la Moncloa el 2018.
Què diu exactament l'esmena que ha presentat el grup de Nogueras? "Instar el president del govern espanyol a proposar la dissolució de les Corts Generals i convocar eleccions generals, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la legislació vigent, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, de la present iniciativa", remarca el text. Es tracta, per tant, d'un moviment fins i tot prosperant al Congrés, no obligaria Sánchez a liquidar la legislatura. Sí que servirà, en tot cas, de termòmetre per veure com respira la cambra baixa, on hi ha socis del PSOE -com és, precisament, el cas del PNB- que han donat per tancat el mandat i que aposten per anar a les urnes abans de les municipals.
En tot cas, Sánchez no es troba en aquesta tessitura i continua amb la intenció d'allargar la legislatura fins al final. En la reunió anual del Cercle d'Economia, per exemple, va anunciar que posava en marxa el projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2027, tot i que no té els suports garantits. Els ministeris ja treballen per poder-los presentar en els propers mesos i, si no falla res, haurien d'aterrar al Congrés després de les vacances d'estiu. En tot aquest mandat, el govern espanyol no ha estat capaç de portar cap projecte de comptes a la cambra baixa, ja fos per l'escenari electoral a Catalunya -com va passar el 2024- o perquè no hi havia consens amb els socis.
Davant del moviment de Junts, el Govern ha sortit en defensa de Sánchez i ha lamentat que el partit de Puigdemont flirtegi amb un govern de PP i Vox. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha avisat que si els independentistes volen anar a eleccions han d'explicar també què pensen fer si hi ha un canvi de govern a l'Estat, i ha recordat que els pactes entre la dreta i l'extrema dreta s'estan normalitzant arreu d'Espanya. "A Catalunya mai no li ha anat bé quan l'extrema dreta ha tingut poder", ha recordat, i ha advocat perquè Sánchez esgoti la legislatura, perquè les actuals polítiques del govern espanyol s'alineen perfectament amb les de la Generalitat.