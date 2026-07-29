29 de juliol de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix
aramateix

El jutge del cas Leire cita l'exdirector de la Guàrdia Civil

Política

  • L'exdirector de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 15:26

El jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Leire, Santiago Pedraz, ha citat com investigat a Leonardo Marcos, exdirector general de la Guàrdia Civil, el pròxim 10 de setembre.
El magistrat cita a Marcos a les 10 del matí en el marc d'aquesta investigació, en el qual Pedraz investiga una presumpta trama per a obstaculitzar processos judicials que afectin el PSOE i al govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant socialista Leire Díez.

Cal recordar que l'excap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entre 2023 i 2025, Rafael Yuste, va revelar davant agents d'aquesta mateixa unitat que va rebre pressions per part de Leonardo Marcos, i del director adjunt operatiu (DAO), Manuel Llamas, per "posar-se de perfil" en la investigació que afecta a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol perquè fos l'autoritat judicial qui "prengués la iniciativa", segons un ofici dels investigadors.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar