El jutge del cas Leire imputa la directora de la Guàrdia Civil

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Leire, Santiago Pedraz, ha acordat citar com investigats a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i al director adjunt operatiu (DAO) de l'Institut Armat, Manuel Llamas. Així ho han confirmat fonts judicials a Europa Press després que, tant la Fiscalia com les acusacions populars liderades pel PP, sol·licitessin la imputació d'aquests alts càrrecs de la Benemèrita.
El magistrat ha pres aquesta decisió després que la fiscalia hagi sol·licitat investigar González i Llamas en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l’exsecretari d’Organització del partit Santos Cerdán i l’exdirigent socialista Leire Díez, batejada com la "fontanera" del PSOE. L’acusació popular també va sol·licitar investigar-los per presumpta “col·laboració amb les clavegueres” de la formació socialista espanyola.
De fet, en l'escrit presentat per les acusacions populars mantenen que la investigació realitzada ha permès confirmar una relació "personal" entre la directora de la Guàrdia Civil i Leire Díez, motiu pel qual consideren justificat que la justícia imputi els alts càrrecs de la Benemèrita dins el cas. Segons el PP, González va mantenir «almenys tres reunions» amb la exmilitante socialista, que presumia de tenir un «control absolut» sobre la directora general.
Altres investigats en el cas Leire
Aquest mateix dilluns, el magistrat de l'Audiència Nacional va acordar citar com a investigades 25 persones més en la peça del cas Leire. Entre els nous investigats hi ha la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Belén Gualda, l’expresident de Tubos Reunidos –l’empresa basca rescatada pel govern espanyol durant la pandèmia– Francisco Irazusta, o l’expresident de l’empresa pública Enusa José Vicente Berlanga. Pedraz argumenta que els cita davant l'existència “d'indicis de criminalitat”.
Pedraz accedeix així a la sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció de citar com a investigades 25 persones. En aquest document, les fiscals apunten que l'expresident de la SEPI Vicente Fernández -ja imputat- va compartir al grup 'Hirurok' un arxiu en què "consta la cronologia de la sol·licitud i els tràmits seguits" sobre el rescat de l'empresa Tubos Reunidos, "fent constar que la sol·licitud comptava amb els informes favorables del Ministeri d'Indústria". A més, assenyala que també constava "el compromís" de Gualda amb Francisco Irazusta, el llavors CEO de Tubos Reunidos, empresa basca de la qual s'investiguen presumptes irregularitats en el rescat de 112,8 milions d'euros que va rebre.