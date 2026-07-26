Illa manté la confiança amb Niubó després del fiasco de les proves PISA

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha circumscrit aquest diumenge la incidència en l'informe de les proves PISA 2025 a una "qüestió tècnica", de manera que ha reiterat el "tot el suport" a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Així ho ha defensat en una intervenció davant dels mitjans, en el marc de la seva visita a l'empresa Relats, a Da Nang (Vietnam). Illa ha assenyalat que Niubó donarà explicacions en la seva compareixença d'aquest dilluns al Parlament.
D'altra banda, el president creu que l'executiu podrà obrir la delegació a la Xina "abans que acabi l'any" i no n'ha descartat una al Vietnam en el futur, ja que ha considerat que l'activitat que s'hi desenvolupa ho fa "aconsellable". "Vull posar en relleu que s'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració", ha subratllat el cap de l'executiu.
Illa ha fet declaracions en la mateixa línia que les d'aquest dissabte fetes pel secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Giménez. Giménez va eximir de responsabilitats el professorat dels centres i ha apuntat a la hipòtesi de la "confusió" en l'aplicació dels criteris d'exempció d'alumnes, tenint en compte que en el mateix període de temps s'estaven fent unes altres proves d'avaluació, les de final d'etapa de 4t d'ESO, amb uns criteris diferents.
Educació parla d'«error»
El Departament d'Educació sostenia aquset dissabte que el fiasco de les proves PISA 2025 es va deure a una "confusió" en l'aplicació dels criteris d'exempció dels alumnes i assegura que no va tenir la confirmació definitiva de l'error "fins fa relativament poques setmanes". Així ho ha afirmat aquest dissabte el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, després que aquest divendres la Generalitat admetés una incidència que invalida la comparabilitat dels resultats catalans.
L'error farà que Catalunya no disposi de resultats comparables de les proves PISA fins el 2029, ja que no es publicarà una nova edició fins d'aquí a tres anys. Els últims resultats vàlids continuaran sent, per tant, els del 2023, que van evidenciar un fort retrocés dels alumnes catalans en matemàtiques, comprensió lectora i ciències.
L'origen del problema és que el 23,2% dels alumnes seleccionats van quedar exempts de fer les proves, molt per sobre del màxim del 5% que estableix l'OCDE perquè els resultats siguin comparables internacionalment. Aquesta incidència impedirà que els resultats de Catalunya es puguin comparar ni amb els d'altres països ni amb les edicions anteriors de PISA.