El Madrid DF té un ecosistema amb dinàmiques i rumors propis. Aquesta setmana, arran de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre els casos de corrupció, circulava la possibilitat d'una imputació abans d'anar-se'n de vacances. Seria un terratrèmol polític inèdit i posaria contra les cordes, encara més, la continuïtat de la legislatura. Hi ha motius per pensar que això pot passar? El comissionista Víctor de Aldama i pseudomitjans d'extrema dreta ho insinuen, i Alberto Núñez Feijóo s'hi agafa i fins i tot hi posen data: el 17 de juliol, l'endemà de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Fins ara, les causes obertes afecten el seu entorn personal i polític més proper, però cap jutge ha fet el pas d'anar més enllà i assenyalar directament el president del govern espanyol.
Han d'estar preocupats, a la Moncloa? La caiguda de José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó, és un cop dur per al sanchisme, perquè l'exministre tenia molt de poder i era un dels homes forts del PSOE. Això no ha impedit, però, que Sánchez aïlli aquest cas de corrupció i per salvar la resta del partit i del govern, i continuar a la presidència. "Com no hauríem de continuar?", es preguntava dimecres al Congrés. La resposta de Feijóo va ser dura, donant validesa als rumors d'una imputació. "Què més hem d'esperar? Que arribi una petició de suplicatori a nom de P.S.?", etzibava el cap de l'oposició. Com que Sánchez és aforat, només el pot investigar el Suprem prèvia autorització de la cambra.
En tot cas, no es pot parlar d'una imputació en genèric, perquè per investigar una persona cal que el jutge tingui "indicis racionals de criminalitat" vinculats a un cas concret. És a dir, que Ábalos hagi estat condemnat, i que Santos Cerdán, Leire Díez o José Luis Rodríguez Zapatero siguin investigats, per si sol, no és suficient, més enllà de la pressió que faci la dreta política i mediàtica, o de les amenaces d'Aldama, que aquests dies desfila per platós de televisió. Sí que és cert, però, que a dia d'avui hi ha algunes causes en què el president espanyol apareix de manera indirecta, a través de referències d'alguns investigats, i que hi ha ombres de finançament irregular en el PSOE, si ve no s'ha fet pública cap causa sobre per això, ara mateix.
La Guàrdia Civil sospita del "presi"
En el sumari del cas Leire, que investiga la creació d'un grup per torpedinar investigacions contra els socialistes, hi ha referències al president del govern espanyol. La Guàrdia Civil sospita que Sánchez estava al corrent de les activitats de la trama, coordinada presumptament per Cerdán -aleshores secretari d'Organització- i amb implicació econòmica i logística del PSOE. Les mencions al "presi" i a l'"un", conclou l'UCO, fan referència al president espanyol. També "P.S.", que apareix en documents intervinguts a Díez. A l'entorn socialista atribueixen les sigles a Paco Salazar, també de la confiança de Sánchez i que havia de tenir un paper rellevant al partit abans de caure per acusacions d'assetjament sexual i abús de poder. Però a les agendes apareix un "germà de P.S." i Salazar no en té, mentre que Sánchez en té un en problemes, pendent de sentència. També és cert, però, que es parla d'una trobada amb P.S. un dia que el president espanyol era a Brussel·les.
La investigació situa l'inici de la trama en els cinc dies de reflexió del president per la imputació de la seva esposa, Begoña Gómez, l'any 2024. Una reunió a Ferraz dona el tret de sortida a les operacions d'aquest grup per desestabilitzar procediments judicials o investigació de l'UCO, amb l'objectiu de protegir el govern espanyol i el PSOE. Segons missatges intervinguts pels investigadors, s'atribueix a Sánchez la frase "que es netegi tot, sense límit", quan el jutge Juan Carlos Peinado comença a investigar la seva dona.
Una trama no només sobre el PSOE
En tot cas, la pregunta és qui donava les ordres a Díez sobre on actuar i si la cadena de comandament acabava en Cerdán o pujava més amunt en l'estructura orgànica del partit o del govern espanyol. Els investigadors han intervingut dispositius tant de l'exmilitant del PSOE com de l'empresari Javier Pérez Dolset, també implicat presumptament en una trama que incloïa altres empresaris i que anava no només contra els jutges, comissaris i fiscals que assetjaven els socialistes. És el cas del fiscal anticorrupció Grinda, vinculat a casos del procés i de CDC. En tot cas, en alguns missatges publicats per El Confidencial, es fa referència a "Félix", sense afirmar que es tracti del ministre Bolaños. Mentrestant, Sánchez nega tenir coneixement de cap de les activitats que duia a terme aquest grup: "Mai vaig avalar, conèixer o permetre res del que feia Leire Díez".
Qui també alimenta la imputació és Vox. Al Congrés, Santiago Abascal va insinuar que el problema per al president espanyol vindria a través de la macrocausa Hidrocarburs. "Aquesta és la que li preocupa més de totes, oi?", deia el líder del partit d'extrema dreta. Es tracta d'un cas de corrupció al voltant de les llicències sobre hidrocarburs que investiga l'Audiència Nacional i en què Aldama apareix de nou com a protagonista. Segons els investigadors, una societat vinculada al comissionista hauria obtingut permís de manera irregular per moure petroli. La investigació esquitxa diversos ministeris i, segons l'UCO, la trama hauria destinat un milió d'euros per "comprar voluntats" al govern espanyol i entre càrrecs públics.
El Suprem assenyala el camí
De moment cap jutge s'ha atrevit a fer el moviment, mentre els sectors més contraris a Sánchez -amb bones fonts a la judicatura- alimenten una imputació en les pròximes setmanes. El missatge del Tribunal Suprem en el cas Ábalos és clar: qui pugui parlar, que parli. La sala penal, conscient de les limitacions de la policia i dels jutges a l'hora de desmantellar trames de corrupció com el de l'exministre, ho posa fàcil perquè els "col·laboradors" parlin i assenyalin els coautors del delicte. Algú apuntarà a Sánchez? Apareixerà alguna directriu en alguna captura de pantalla? N'hi haurà prou amb això perquè el Suprem faci el pas?
Fonts consultades apunten que s'estan ultimant pactes d'alguns investigats amb la Fiscalia per confessar, esperant beneficis com els d'Aldama. I això obre la porta a més preguntes: Leire Díez, a qui el PSOE ha deixat caure, dispararà cap amunt? Ho farà l'empresari Pérez Dolset? O advocats com Ismael Oliver, defensor de Koldo després d'una presumpta intervenció de Leire? I el soci de Zapatero, Julio Martínez, dirà alguna cosa en la declaració fixada pel 21 de juliol? El camí traçat pel Suprem diu que en causes com aquesta, aportar informació determinant per esclarir els fets pot evitar l'entrada a presó.
Sigui com sigui, ni Sánchez està imputat ni el PSOE acusat per finançament irregular, un fet que faria pràcticament insostenible el suport dels socis al govern espanyol. "Han robat? Té pecat?", preguntava Rufián a Sánchez. Si el Suprem considera, en algun moment, que cal investigar el president, haurà de demanar un suplicatori. En les seves insinuacions, Feijóo es preguntava si Sánchez donava per fet que l'autorització de la cambra no tiraria endavant. Caldria que la majoria de la investidura -incloent-hi Junts- hi votés en contra, un escenari difícil d'imaginar. Primer, perquè seria inèdit. Però també perquè el PSOE ha votat a favor de tots els suplicatoris -al Congrés i al Parlament Europeu- quan ha tocat investigar dirigents independentistes.