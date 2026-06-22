Juan Carlos Peinado, el jutge que «pot fer i fa»

Quan José María Aznar va dir "el que pugui fer, que faci", alguns s'ho van prendre al peu de la lletra, sobretot a la judicatura. Als clàssics Manuel Marchena o Manuel García Castellón s'hi va sumar un altre jutge, menys conegut i de menys rang, però amb llarga trajectòria a l'administració de justícia: Juan Carlos Peinado. És el representant de la nova onada de judicialització de la política, que ja no afecta l'independentisme sinó l'entorn de Pedro Sánchez i del PSOE. Peinado és el controvertit instructor de la causa contra Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, i un dels artífex del lawfare que, ara sí, denuncien els socialistes, que es veuen víctimes d'una persecució judicial per fer caure l'actual govern espanyol.
Juan Carlos Peinado (Àvila, 1954) es troba en temps de descompte perquè s'haurà de jubilar després de l'estiu, quan faci 72 anys. De fet, va demanar una pròrroga al Consell General del Poder Judicial l'any 2024, i li van concedir. Al tram final de la seva carrera ha trobat la causa més mediàtica i aspira a plegar amb el judici contra Gómez encarrilat. Hi ha encara alguns recursos pendents de resoldre -i veient els precedents en la seva instrucció, no es pot descartar que l'Audiència de Madrid els accepti-, però Peinado ja ha enviat la dona de Sánchez a judici per corrupció.
El jutge s'ha convertit en l'arxienemic de la Moncloa per una investigació carregada de controvèrsia. Ja d'entrada, la causa es basa en una denúncia del pseudosindicat ultra Manos Limpias feta amb retalls de premsa de veracitat dubtosa, i Peinado ha tirat de voluntarisme per impulsar la causa amb la Fiscalia en contra. La decisió de citar a declarar Pedro Sánchez com a testimoni, de jutjar Begoña Gómez amb jurat popular o de retirar-li el passaport abans de la vista oral han provocat una onada de crítiques. I l'argument per justificar el risc de fugida, assenyalant la Policia Nacional, li ha comportat l'obertura d'un expedient per part del Poder Judicial.
Titular del jutjat d'instrucció 41 de Madrid i ubicat en l'òrbita conservadora, Peinado va entrar tard a la carrera judicial, amb 40 anys. No ho va fer per la via convencional a través d'oposicions, sinó després de superar un concurs entre juristes, com apuntava Newtral en un perfil. Aquesta via es va suprimir el 2003, però Peinado ja tenia la seva plaça. Va començar al jutjat d'instrucció d'Arenas de San Pedro (Àvila), després va passar per Talavera de la Reina, Getafe i finalment Madrid, on va substituir la magistrada Cristina Díaz, que va fer el salt al govern de Cristina Cifuentes, del PP.
En aquests trenta anys de carrera, ha mantingut un perfil baix tot i que ha pilotat causes relativament mediàtiques. Va instruir una investigació contra periodistes per la filtració de sumari dels CDR, que finalment va quedar arxivada o contra l'exfutbolista del Madrid Raúl González per delicte fiscal, també arxivada. El 2019 va intentar fer el salt a l'Audiència Nacional, substituint precisament García Castellón, però no ho va aconseguir, i ha estat a la pròrroga que ha rebut al causa que la situat al punt de mira, amb la imputació de Begoña Gómez que es produeix el 2024 que va provocar els famosos cinc dies de reflexió de Sánchez per valorar si dimitia.
Taurí i creient, i una filla del PP
De família conservadora i una mare profundament creient, Peinado apuntava maneres per ser "sacerdot o torero", segons un exhaustiu perfil del digital El Español. Finalment va estudiar Dret a la Universitat Complutense de Madrid, però manté una especial devoció religiosa i és un habitual a Las Ventas. Aficionat a la filosofia i als cavalls, El Periódico va informar que compagina la seva feina als jutjats amb un negoci de carreres a través de cinc estables a nom seu o dels seus fills. Un xalet que té a Àvila va ser investigat per possibles irregularitats, una informació que, segons el jutge, vulnera el dret a la intimitat. Té una vida privada discreta, però se sap que la seva fila, Patricia Peinado, és regidora del PP a l'Ajuntament de Pozuelo de Alarcón des de 2023.
Això ha donat arguments als seus detractors, però mentrestant s'ha fet seva la crida d'Aznar. Pot fer, i va fent per posar la Moncloa contra les cordes. La investigació sobre l'esposa de Sánchez, això sí, ha estat erràtica i amb nombroses correccions per part de l'Audiència de Madrid. Ha impedit l'intent de fraccionar la causa, perquè no fa una "aplicació raonable i reconeixible del dret". També ha frenat intents d'ampliar la causa o de convertir-la en un procés amb jurat amb "el mínim esforç argumentatiu". I un altre error: en la nova línia d'investigació oberta, va imputar per error Gómez, una decisió que unes hores després va esmenar. A les portes de la jubilació, Peinado espera deixar encarrilada la seva causa més important.