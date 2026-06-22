El Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per dir que la policia podria ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya

El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient al jutge Juan Carlos Peinado per les insinuacions sobre una possible col·laboració dels escortes de Begoña Gómez en la seva fugida d'Espanya per no ser jutjada. La decisió s'ha pres per la mínima, amb un ple fortament dividit, amb vot de qualitat de la president del govern dels jutges, Isabel Perelló per decantar la balança. La reunió ha durat més d'una hora i la majoria del ple creu que hi ha indicis que Peinado hauria comès una falta greu per haver dit que la Policia Nacional podria ajudar Gómez ha marxar de l'Estat, unes afirmacions que han indignat els sindicats policials.
En la seva resolució, de 84 pàgines, el magistrat assegura que "no hi ha dubte" que els agents que acompanyen a Gómez poden, "bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics", col·laborar "en l'acció o accions que es duguin a terme per a facilitar aquesta fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a la disposició de la justícia". El govern espanyol, molt crític amb Peinado, ha sortit al pas de les afirmacions i ha dit que "representen un greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'actuació del qual es desenvolupa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una de les principals garanties de l'estat de dret".
En un comunicat, el Poder Judicial acorda enviar al Promotor de l'Acció Disciplinària perquè decideixi si les expressions de Peinado són una falta greu, tal com preveu la llei. Es considera falta greu "l'excés o abús d'autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, metges forenses o de la resta de personal al servei de l'administració de justícia". La decisió s'ha pres amb una comissió permanent fracturada: quatre vocals a favor i quatre en contra, i amb vot de qualitat de Perelló. Mentrestant, el jutge Peinado va fent i dimecres ha citat l'esposa de Pedro Sánchez perquè lliuri el passaport al jutjat.