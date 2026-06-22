El jutge Peinado cita Begoña Gómez dimecres perquè lliuri el passaport

El jutge Juan Carlos Peinado avança i cita Begoña Gómez dimecres perquè lliuri el passaport al jutjat. És el mateix dia que Pedro Sánchez compareix al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el seu entorn i el del seu partit. D'aquesta manera, Peinado vol que s'executiu la mesura cautelar dictada dissabte per retirar el passaport a l'esposa del president espanyol, i impedir-li sortir del país a l'espera del judici. La defensa de Gómez ha recorregut una decisió molt criticada pel govern espanyol, que la considera excessiva.
La Moncloa ha afirmat que la decisió del jutge "constata la persecució, l'obsessió i la desproporció" d'un magistrat que ha dut a terme una instrucció "que manca de tot sentit jurídic i que només atén motius polítics". Peinado sosté que, encara que estigui acompanyada o custodiada per les forces de seguretat per ser dona de Sánchez, "no hi ha dubte" que aquests agents en un moment determinat poden "col·laborar en l'acció o accions que es duguin a terme per facilitar una possible fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a la disposició de la justícia". Aquesta afirmació ha indignat els sindicats policials i aquest dilluns es pronunciarà també el Consell General del Poder Judicial.
Mentrestant, la Moncloa assenyala Peinado. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha afirmat a la Cadena Ser que la instrucció contra Gómez és “anòmala”. “Peinado ha dictat resolucions incomprensibles i allunyades del dret”, ha afirmat el ministre, que ha assegurat que l’actuació del jutge “està afectant la imatge de la justícia” i ha rebut “crítiques transversals”. El ministre ha recordat que la causa parteix de denúncies d’organitzacions d’ultradreta amb retalls de premsa contra Begoña Gómez “pel simple fet de ser la dona del president espanyol” i que, “d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, s’hauria hagut d’inadmetre el primer dia”.
La secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Diana Morant, ha acusat també Peinado de posar en qüestió “el prestigi” del cos de la Policia Nacional. Morant ha opinat que allò que realment vol el magistrat és “atacar el govern espanyol” a través de la dona del president, però, en fer-ho, també “passa pel damunt” del prestigi de la institució policial. “La interlocutòria constata que des del principi ha sigut una causa política contra una persona innocent”, ha afegit, “i això no només fa mal a Begoña Gómez, sinó també a la justícia pels dubtes que genera”.