El CGPJ estudia obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado per les mesures contra Begoña Gómez

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estudia expedientar al jutge Juan Carlos Peinado per afirmar que els policies que exerceixen d'escorta de Begoña Gómez, esposa del president del Govern, podrien ajudar-la a escapar d'Espanya. La Comissió Permanent del CGPJ s'ha reunit d'urgència aquest diumenge des de les 10 hores de manera telemàtica per decidir si remeten l'assumpte al promotor de l'acció disciplinària per a l'obertura d'un expedient, però no han arribat a cap acord i continuaran les reunions aquest dilluns a partir de les 9 hores, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.
Els membres de la comissió estan valorant diferents propostes després que aquest dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, hagi traslladat a la presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, la "més enèrgica queixa" per les afirmacions del jutge Juan Carlos Peinado sobre els agents que custodien a Begoña Gómez en el seu acte.
En aquesta resolució, de 84 pàgines i datada aquest dissabte, el magistrat assegura que "no hi ha dubte" que els agents que acompanyen a Gómez poden, "bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors jeràrquics", col·laborar "en l'acció o accions que es duguin a terme per a facilitar aquesta fugida, que faci impossible que l'acusada es trobi a la disposició de la justícia". Per al ministre, aquestes afirmacions "representen un greu qüestionament de la professionalitat dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l'actuació del qual es desenvolupa únicament en paràmetres de legalitat i constitueix una de les principals garanties de l'estat de dret".
Marlaska ha assenyalat a més que les sospites del magistrat arribin no sols als agents amb el servei d'acompanyament assignat "sinó també als seus superiors jeràrquics, afirmant la possibilitat que poguessin dictar ordres il·legals". El titular d'Interior considera aquestes afirmacions "un fet de màxima gravetat" i ha instat el CGPJ que adopti "les mesures que puguin resultar procedents fent ús de les seves atribucions" al mateix temps que ha insistit en la "plena professionalitat" dels agents i dels seus comandaments.
Retirada del passaport
Aquest dissabte el jutge Juan Carlos Peinado va decretar mesures cautelars a Begoña Gómez per garantir la seva disposició judicial durant el procés. Entre aquestes mesures hi ha la retirada del passaport, l'obligació a comparèixer als jutjats cada quinze dies i la prohibició d'abandonar el territori espanyol. La decisió també afecta Cristina Álvarez, antiga assessora de Gómez, que haurà de complir les mateixes mesures cautelars. En canvi, el tercer acusat en la causa, l'empresari Juan Carlos Barrabés, també serà jutjat, però sense cap restricció de moviments ni obligació de presentar-se periòdicament davant l'autoritat judicial.
Gómez, però, recorrerà les mesures cautelars, segons van confirmar a EFE fonts pròximes al seu entorn, en el marc del procediment judicial en què se l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.