El jutge Peinado retira el passaport a Begoña Gómez i l’envia a judici

El jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. En una interlocutòria feta pública aquest dissabte, el magistrat també ha decretat diverses mesures cautelars per garantir la seva disposició judicial durant el procés.
Peinado ha decidit retirar el passaport a Gómez, a més d'obligar-la a comparèixer als jutjats cada quinze dies i prohibir-li abandonar el territori espanyol. La decisió també afecta Cristina Álvarez, antiga assessora de Gómez, que haurà de complir les mateixes mesures cautelars. En canvi, el tercer acusat en la causa, l'empresari Juan Carlos Barrabés, també serà jutjat, però sense cap restricció de moviments ni obligació de presentar-se periòdicament davant l'autoritat judicial.
L'auto arriba després de la vista celebrada dilluns passat, en què les acusacions populars, encapçalades per Hazte Oír, van reclamar la retirada del passaport de Gómez i la seva compareixença quinzenal als jutjats, peticions que han estat íntegrament acceptades. La causa té l'origen en una denúncia presentada per Manos Limpias i ampliada posteriorment amb querelles de Vox i Hazte Oír per presumptes irregularitats vinculades a la càtedra que Gómez va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid.
Hazte Oír reclama una pena de 24 anys de presó per a Begoña Gómez, mentre que per a Cristina Álvarez en demana 22 i per a Barrabés, 6. Tant la Fiscalia com les defenses dels processats continuen sostenint que no existeixen indicis suficients per portar-los a judici i reclamen l'arxivament de la causa.
L'UCO va rebaixar recentment els indicis de delicte
L'obertura de judici oral es produeix poques setmanes després que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil enviés un informe al jutjat en què rebaixava els indicis de delicte contra Gómez. Els investigadors asseguraven no haver detectat pagaments opacs ni comissions il·lícites als seus comptes i defensaven que la creació de la càtedra universitària es va ajustar als procediments establerts. Malgrat aquestes conclusions, Peinado manté que hi ha elements suficients perquè la causa arribi a judici.