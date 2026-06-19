Sánchez ja no garanteix esgotar la legislatura: «Pressupostos el 2026 i eleccions el 2027»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja no garanteix esgotar la legislatura. "Presentarem pressupostos el 2026 i hi haurà eleccions el 2027". Quan? "No coincidiran amb les municipals i autonomies", que s'han de celebrar al maig, com vol el PNB. Sánchez ha sortit al pas així de la polèmica de les últimes hores, quan ha començat a sobrevolar la possibilitat d'un avançat electoral de cara a principis de l'any vinent. El cert, però, és que no ha garantit que la legislatura arribi fins al juliol si finalment es queda sense pressupostos. "Les legislatures duren quatre anys, també quan no governa la dreta", ha dit, però també ha afegit que "la realitat és molt dinàmica" per evitar concretar més.
Sánchez ha participat a la reunió del Consell Europeu, però bona part de les preguntes s'han centrat en la situació interna d'Espanya. Dijous, el president espanyol va dir que prendria decisions si finalment no hi havia pressupostos i hores després ha ironitzat amb el fet d'haver respost a "hipòtesis", vist el rebombori generat. El govern espanyol, en tot cas, té previst presentar pressupostos després de l'estiu i negociar amb els grups parlamentaris. El debat a la totalitat arribaria previsiblement al novembre i, si no passen el primer examen, les eleccions podrien ser de cara al febrer. La decisió serà de Sánchez.
Més enllà d'això, Sánchez ha tornat a donar suport a José Luis Rodríguez Zapatero. "Confio en la seva innocència i respecto la justícia", ha afirmat. També ha mostrat la seva "empatia" per la imputació de les seves dues filles, investigades com a administradores d'una de les empreses implicades en la trama de tràfic d'influències. Sobre les joies, el president espanyol ha insistit que abans no hi havia una llei que regulés els regals als presidents i que va ser precisament Zapatero qui, l'any 2008, va crear el marc legal perquè hi hagués un registre. Hauria de tornar les joies? "Això ho ha de respondre ell", ha sentenciat.
En aquest marc, ha recordat que tots els presidents espanyols, inclosos Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy i ell mateix, han rebut regals, però moltes vegades en desconeixen el contingut. “La meva experiència és que, quan un viatja, rep regals dels quals no té constància fins que torna a Madrid”, ha dit. “Són intercanvis de presents que es produeixen que són un símbol de respecte i germanor envers les institucions que visiten aquell país. Això és el que, afortunadament, el president Zapatero va regular a partir de l'any 2008 amb la llei de bon govern".
El PP pressiona per evidenciar la debilitat de Sánchez
El president no ha dit res de la nova investigació oberta pel jutge Juan Carlos Peinado aquest divendres en el marc del cas Begoña Gómez. En un primer moment, la Moncloa ha traslladat que era un "despropòsit" i hores més tard, Peinado ha aclarit que de moment en deixa fora l'esposa del president. La investigació, que suma els delictes de prevaricació i frau en els interessos de la UE, investiga uns contractes pagats amb fons europeus en què hi hauria involucrat l'empresari Juan Carlos Barrabés, que el jutge vincula en la causa principal amb Gómez.
En paral·lel, el PP continua pressionant per fer evident la fragilitat parlamentària de Sánchez. Alberto Núñez Feijóo no s'atreveix a presentar una moció de censura, conscient que difícilment reuniria els vots necessaris, però els populars han tornat a registrar al Congrés una moció perquè es voti sobre la dimissió del president i la convocatòria anticipada d'eleccions. La mesa ha permès la tramitació d'una part del text, la que fa referència a la dimissió de Sánchez, però no la que reclama eleccions. L'argument és el de sempre: la decisió és exclusiva del president del govern.