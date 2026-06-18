El Parlament rebutja reclamar a Pedro Sánchez la convocatòria d'eleccions

El Parlament ha rebutjat una moció impulsada pel PP que expressava la "urgent necessitat" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, convoqui eleccions "de manera immediata" tenint en compte la "successió d'escàndols i investigacions judicials" entorn del PSOE. Només PP i Vox hi han votat a favor mentre que Junts s'hi ha abstingut. Es tracta d'un text similar al que PSOE i Sumar, que tenen majoria a la Mesa, van evitar que es voti al Congrés a través d'una esmena de Junts a una moció del PP. El Parlament també ha rebutjat instar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a comparèixer per aclarir totes les informacions sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.\r\n