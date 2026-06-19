La justícia brinda a Sánchez un altre divendres negre

Un altre divendres negre. El jutge Juan Carlos Peinado no vol deixar anar el cas sobre Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha obert una nova línia d'investigació. Aquest cop, per prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea, per suposades irregularitats en una sèrie de contractes pagats amb fons europeus. En una providència aquest divendres, el magistrat ordena que s'obri aquesta peça separada i demana a la Fiscalia que informi sobre els fets, que fan referència a un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses formada per Innova Next, propietat de l'empresari investigat Juan Carlos Barrabés, i la consultora KPMG.
La peça principal contra Gómez és a punt d'anar a judici pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda. El jutge encara ha de decidir si li retira o no el passaport, i si l'envia a judici amb jurat popular. L'esposa del president va comparèixer dilluns en una vista, pas previ per poder enviar-la definitivament a judici. Peinado, que tira endavant la investigació sense el suport de la Fiscalia, sosté que Gómez va aprofitar la seva relació amb Sánchez en la seva carrera professional. La Moncloa considera que la decisió del jutge és "un despropòsit". L'executiu espanyol assegura que Gómez "no té cap vinculació amb aquest contracte". A més, recorda que "no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió" que l'esposa del president fes en relació amb aquesta adjudicació.
En el seu informe, el jutge argumenta que les conductes investigades per la Fiscalia Europea podrien ser constitutives d’un delicte de prevaricació i frau als interessos de la Unió Euripea i decideix remetre l’assumpte a la Fiscalia de Madrid “amb la finalitat que emeti el corresponent informe sobre la tipicitat dels fets". Ho fa després que el jutge de l’Audiència Nacional (AN) Antonio Piña revoqués “íntegrament” el decret pel qual la Fiscalia Europea volia assumir la investigació sobre els contractes que Barrabés va obtenir a l’empresa pública Red.es. A instàncies de l’advocat de Barrabés, Piña obliga l’òrgan europeu a arxivar aquestes actuacions.
La Fiscalia Europea va iniciar aquesta investigació després que Peinado enviés les diligències efectuades per la Unitat Central Operativa (UCO) per investigar els fets, a petició de l’òrgan europeu. Els informes sospiten d’irregularitats en l’adjudicació de contractes públics a una UTE (Unió Temporal d’Empreses) formada per Innova Next – propietat de Barrabés- i una altra societat anomenada The Valley. Segons l’UCO, s’hauria obviat la “inexistència” d’un informe exigit com a requisit necessari per aconseguir el contracte públic. Arran d’això, la UTE hauria estat puntuada amb la màxima nota i s’hauria endut l’adjudicació. La Fiscalia Europea diu que aquest fet hauria estat "deliberadament ocultat" als informes de valoració per tal que no fos detectat per altres societats que optaven al contracte.
Així ho van detectar els agents de l’UCO després d’analitzar els correus sobre l’actuació que estava investigant la Fiscalia Europea, que assenyalen també que el signant dels informes de valoració va ser el mateix. "La referència trobada reflecteix l'omissió deliberada d'unes dades que havia de constar en l'informe de valoració, per adjudicar-la a un licitador concret", apunta .
El moviment de Peinado culmina una setmana horribilis per a Sánchez, marcada per la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero en el cas Plus Ultra. Sánchez ha refermat el seu suport a l'expresident, però les explicacions no han convençut el jutge José Manuel Calama, que ha imputat les filles i la secretària de l'exdirigent socialista. Durant la compareixença, Zapatero va negar haver influït en el rescat de l'aerolínia durant la pandèmia, també va negar tenir societats a l'estranger, va defensar la feina de les seves filles i no va voler dir res sobre les famoses joies trobades al seu despatx.