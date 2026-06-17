Les explicacions de Zapatero refermen el suport de Sánchez i les sospites del jutge

José Luis Rodríguez Zapatero ha entrat poc abans de les nou del matí a l'Audiència Nacional. Després de quasi un mes de rigorós -i calculat- silenci, l'expresident ha sortit del cotxe i ha saludat la munió de periodistes i ciutadans que l'esperaven, alguns dels quals han aprofitat per cridar-li "pocavergonya". Després de tres hores de declaració davant del jutge José Manuel Calama, no s'ha mogut res. El suport de Pedro Sánchez i del PSOE continua intacte, i també les sospites del magistrat que l'investiga per tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig de capitals, i contraban de joies. Al migdia, Zapatero ha sortit de l'Audiència Nacional amb el passaport i sense mesures cautelars, però tothom és conscient que el periple judicial no ha fet res més que començar i que l'expresident, que s'ha declarat "completament innocent" no ho tindrà senzill.
Mentre al Congrés dels Diputats el PP aprofitava per carregar contra Sánchez -ara ja titllant-lo de "covard"- pels casos de corrupció que afecten el seu entorn i el del seu partit, Zapatero negava davant del jutge haver exercit influència en el rescat de Plus Ultra, eix fonamental de la causa que pilota l'Audiència Nacional. L'instructor situa l'expresident al capdavant d'una trama de tràfic d'influències per aconseguir resolucions administratives favorables avantatges econòmiques per a terceres persones a través de fer pressió en autoritats nacionals o estrangeres. Zapatero ho ha negat i ha defensat la seva "honestedat i decència", tot i admetre que els delictes de què se l'acusa són "molt greus" i que s'haurà d'esforçar per provar la seva innocència. Ho farà, ha dit, amb "transparència".
I per això la seva defensa ha dissenyat un primer gest per intentar demostrar que no té res a amagar. Zapatero ha presentat al tribunal una "autorització universal voluntària" perquè el jutge pugui analitzar tot el seu patrimoni i constatar que "no té absolutament res fora d'Espanya". No és poca cosa, tenint en compte que la investigació sosté que la trama operava a l'Estat però també a Veneçuela, la Xina i els Emirats Àrabs, i ha dibuixat tot un entramat d'empreses, algunes de les quals a l'estranger, per canalitzar a través de factures genèriques o per feines inexistents els cobraments obtinguts a través del tràfic d'influències. En el cas de Plus Ultra, Zapatero ha dit que no va fer cap gestió per aconseguir el rescat de 53 milions d'euros públics per a l'aerolínia durant la pandèmia.
No esvaeix les sospites
Algunes acusacions populars, representades pel PP i que inclouen grups ultres com Vox o Hazte Oir, han demanat presó provisional, però totes han coincidit a demanar la retirada del passaport i fixar compareixences periòdiques de Zapatero al jutjat. El jutge Calama, que durant la investigació ha intentat ser pedagògic i justificar bé els seus moviments per evitar crítiques en un procediment analitzat amb lupa, ha descartat cap mena de mesura cautelar i Zapatero no ha perdut el passaport. El motiu? El jutge creu que la "notorietat" de Zapatero fa difícil que es pugui amagar, i que la seva "visibilitat pública i arrelament al territori", juntament amb que no hi ha indicis que vulgui fugar-se, fa pensar que no hi ha risc de fugida. No hi ha risc de reiteració delictiva, ni tampoc de destrucció de proves, perquè les principals ja han estat intervingudes.
Ara bé, Calama ha deixat clar que les explicacions de Zapatero no l'han convençut i que les sospites continuen. "La declaració de l'investigat no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats", diu. La interlocutòria d'imputació, que va transcendir fa un mes, aporta una allau d'indicis que situen Zapatero com a líder de la trama i beneficiari de diversos cobraments a través d'un complex entramat d'empreses i fruit d'actuacions de legalitat dubtosa gràcies a la seva potent agenda de contactes. Durant la intervenció al despatx del carrer Ferraz, també es van intervenir joies per valor d'1,3 milions d'euros, i el jutge aprofita per dir que l'expresident encara no n'ha acreditat l'origen ni la corresponen liquidació tributària i duanera per desactivar les sospites de delicte fiscal i contraban.
Suport a Zapatero sense confrontar amb el jutge
La declaració de Zapatero, a porta tancada, no ha alterat tampoc el suport de Sánchez i el PSOE. "Tot el suport al president Zapatero", va dir el president del govern espanyol quan van transcendir els fets. Els socialistes han modulat el missatge, perquè en un primer moment s'insinuava lawfare i això ja ha desaparegut, però no ha variat el suport, refermat aquest dimecres en un comunicat. A la Moncloa i a Ferraz demanen respectar la presumpció d'innocència i la justícia, i que la investigació pugui avançar "amb garanties" i sense judicis paral·lels ni condemnes anticipades. Sánchez, pressionat pel PP i amb la legislatura contra les cordes, continua defensant un dels seus principals referents polítics, però evita polaritzar amb el jutge, com sí que ha fet en altres causes contra el seu entorn.
Després de declarar, Zapatero ha fet arribar un comunicat als periodistes en què ha demanat demanat "confiança" a la ciutadania. L'expresident, després de sortir per la porta del darrere de la Moncloa, s'havia construït un perfil de referent moral de l'esquerra, en bona part pels avenços en drets durant la seva etapa al govern espanyol. Les eleccions, ara fa quasi vint anys, les va guanyar contra tot pronòstic, i va arribar a la presidència amb el lema "no us fallaré". Ara, el lema és un altre. Al comunicat, l'expresident ha admès que molta gent pot sentir-se trista per les informacions que han aparegut sobre ell, però ha enviat una promesa: "No us decebré. Ens costarà més o menys temps demostrar-ho, però la veritat s'obrirà pas".