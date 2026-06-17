Els escàndols del PSOE no trenquen l'idil·li d'Illa amb Sánchez

"Crec que Pedro Sánchez és el millor president del govern que ha tingut Espanya". Aquestes han estat les paraules amb les quals Salvador Illa ha mantingut la mà al foc posada pel president espanyol malgrat els escàndols que esquitxen el PSOE, precisament en el mateix dia en què declara José Luis Rodríguez Zapatero. Durant la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat ha deixat clar que, malgrat defensar la "màxima contundència" contra la corrupció, continua l'idil·li (polític però també personal) amb Sánchez.
Ha estat, un dia més, el PP qui ha preguntat pels casos vinculats a la corrupció entorn del PSOE. Alejandro Fernández ha plantejat a Illa si posa la mà al foc per Sánchez i el president de la Generalitat ha mantingut que és el millor president del govern espanyol. ERC també li ha plantejat que cal actuar contra la corrupció, sense concretar, però Illa s'ha mantingut en el que ha dit en les últimes setmanes: "Faré tot el que es pugui per prevenir-la i quan no es pugui, cal actuar amb la màxima contundència". Amb un matís, sempre rellevant, quan Illa ha dit que això ho farà en els espais polítics de la seva responsabilitat.
També els Comuns i la CUP han retret a Illa i al socialisme espanyol que no siguin més transparent en explicar què hi ha i què no en els casos de presumpta corrupció que afecten aquesta família política i el seu entorn més immediat. Des de Junts, també han acusat Illa “d’opacitat” per “no donar explicacions de la corrupció del PSOE” i ha repetit que “quan més llargs són els silencis, més sospites hi ha”.
Junts i la CUP furguen en la visita del Papa
Per altra banda, Junts ha considerat que la visita del Papa va ser un "èxit" però també ha criticat el paper del Govern en la defensa de la llengua i per l'expulsió dels cantaires amb estelades. Sobre la primera qüestió, la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha considerat que Lleó XIV va tenir més responsabilitat amb el català que el president de la Generalitat, a qui ha retret que el cap de setmana parlés en castellà en un acte del PSC. En paral·lel, li ha demanat explicacions per l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família, assegurant que és un acte "antidemocràtic" i demanant que s'assumeixin responsabilitats.
Illa ha esquivat respondre les qüestions de Junts i s'ha limitat ha celebrar el resultat de la visita papal: "Catalunya va donar la seva millor imatge al món", ha apuntat el president, que s'ha referit a un "missatge d'esperança, d'acollida i de valors" que, ha dit, no hauria de ser frustració de ningú. Illa no s'ha pronunciat ni sobre l'expulsió dels cantaires ni sobre l'ús del català, fet que li ha retret Junts: "Mentre Catalunya ensenyava al món la seva millor cara, el Govern mostra el seu pitjor rostre", ha respost Sales. La presidenta parlamentària de Junts ha acabat demanant un canvi de govern a Illa, qüestió que el president tampoc ha valorat.
La CUP també ha estat especialment crítica amb la visita del Papa. La diputada Pilar Castillejo ha lamentat que s'hagin "regat amb milions d'euros" actes religiosos i ha considerat que és per "tapar" la corrupció o la gestió del Govern. "Van acabar aconseguint que la ciutadania celebrés que el Papa digués quatre paraules en català", ha afegit Castillejo, que s'ha referit també a l'expulsió dels cantaires i ho ha situat com a mostra de l'"espanyolització" que creu que promulga el Govern. Illa s'ha limitat a demanar "respecte" a la CUP i ha defensat que "Catalunya va actuar com tocava" durant la visita papal.
ERC demana resoldre el conflicte; Illa es queda en l'amnistia
Aprofitant el 20è aniversari del referèndum sobre l'Estatut, ERC ha apressat Illa per resoldre el conflicte polític. El president parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, ha recordat que tant Illa com Sánchez van comprometre's a resoldre el conflicte polític i que es fes una proposta que fos refrendada per la ciutadania de Catalunya. Els republicans han plantejat si aquest compromís es manté intacte i si Illa el complirà. "Calen accions concretes, clares i contundents", ha demanat Jove.
Illa, però, s'ha limitat a demanar l'aplicació de l'amnistia. El president s'ha referit a la data del 16 de juliol en què es farà pública la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i ha desitjat que sigui l'element definitiu perquè els tribunals espanyols l'apliquin d'una vegada per totes. Sobre la resolució del conflicte que li demanava ERC, Illa s'ha limitat a dir que "les qüestions polítiques s'aborden des de la política i fer-ho per altres bandes no aporta res".