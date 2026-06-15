Els cantaires expulsats de la Sagrada Família exigeixen disculpes a Omella i Interior

La visita del papa Lleó XIV a Barcelona va quedar tacada per una petita polèmica que s'ha anat fent gran a mesura que passen els dies. Aquest dilluns, a través d'una carta, els cinc-cents cantaires expulsats de l'interior de la Sagrada Família que volien cantar Els Segadors durant l'acte del pontífex han exigit disculpes al Departament d'Interior, i en particular a la consellera Parlon com a titular de la cartera, i a l'arquebisbe de la ciutat, Juan José Omella. També va dirigida a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Volen una disculpa, però també volen que els responsables de l'esdeveniment els donin explicacions per la decisió presa.
En la missiva, avançada per RAC1, consideren que l'actuació policial per expulsar-los del recinte va ser "desproporcionada" i "mancada de consideració envers les persones afectades": "La manca d'informació, la confusió generada i el tracte rebut van provocar una gran indignació i una profunda tristesa entre els participants", argumenten els sotasignants de la carta, que recorden que ho fan a títol personal, no en representació de cap cor.
L'expulsió dels cantaires va tenir lloc després de la missa i just abans de la benedicció de la torre de Jesús, al voltant de les nou del vespre, acte en el qual també havien de participar, segons el programa oficial. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional -de qui depenia el dispositiu de seguretat a l'interior de la basílica- va treure part dels cantaires a l’exterior de la zona restringida, entre queixes. Ara, en resposta als fets, els cantaires volen depurar responsabilitats, en cas que s'escaigui, i exigeixen una "disculpa formal" per part dels responsables de l'actuació policial.
Per això, sol·liciten que s'aclareixi quina autoritat, organisme o responsable va prendre la decisió d'expulsar-los; que s'expliquin els criteris que van justificar l'actuació col·lectiva tenint en compte que hi va haver "temps de sobres per actuar de manera puntual i dialogada"; que s'informi dels protocols i la proporcionalitat de les mesures adoptades; i s'assumeixin responsabilitats si es conclou que l'actuació no va ser adequada. Alhora, també insisteixen en una disculpa formal als cantaires afectats.
El Govern es defensa
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha justificat aquest matí l'expulsió dels cantaires per portar estelades entre les partitures. Segons el titular de la cartera de Presidència, s'han de "protegir" els actes institucionals i les protestes legítimes tenen el seu espai. Dalmau ha defensat que hi ha espais per fer la protesta "si algú vol fer crits a favor de la independència o en contra".
Ara bé, sí que ha qüestionat que aquesta "protesta legítima" s'hagi de poder fer en actes institucionals com la visita del papa Lleó XIV, que va acaparar les mirades d'arreu del món. "Algun dia ens agradarà la protesta i un altre dia no ens agradarà tant. Et pots tribar que algú canti l'himne d'una altra cosa que no et pot fer tanta gràcia. És un espai que hem de protegir", ha reflexionat el conseller.