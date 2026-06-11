La Sagrada Família expulsa cantaires que volien entonar «Els segadors» amb estelades

La policia espanyola, encarregada de la seguretat de la Sagrada Família en la visita del Papa, ha fet fora de la basílica un grup de cantaires que volia entonar Els segadors amb partitures amb l'estelada impresa a la part final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús d'aquest dimecres. Cantaires de diverses corals que participaven a la missa denuncien que se'ls ha exclòs de l'espectacle final perquè els han vist amb banderes independentistes i la Sagrada Família ha justificat que l'himne no formava part del programa oficial i que no es permeten banderes ni emblemes polítics a les litúrgies.
Tal com expliquen diversos testimonis a 3Cat, els cantaires expulsats havien de desplaçar-se fins a la façana del Naixement amb Lleó XIV, el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president espanyol, Pedro Sánchez; i la resta d'autoritats. Si bé, quan els agents van veure les estelades a les partitures d'Els segadors, els va expulsar del recinte.
"La Sagrada Família és un temple catòlic on no s'entren banderes durant les celebracions religioses", defensa la basílica. Per això, els policies van treure els cantaires per la sortida del carrer Mallorca i els Mossos d'Esquadra els van allunyar de la zona, tal com mostren alguns vídeos a les xarxes socials en què els afectats mostren la seva indignació.
El Papa beneeix la torre de Jesús de la Sagrada Família
Amb tot, el Papa ha beneït i inaugurat aquest dimecres al vespre la Torre de Jesús de la basílica de la Sagrada Família, la més alta del temple, que és, amb 172,5 metres, l'edifici més alt de la capital catalana i l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà, en el que ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
L'acte ha conclòs amb un espectacle de llum i música presenciat per milers de persones a la zona. També ha estat l'acte final i central de la visita del Papa a Catalunya abans de marxar a les Canàries aquest dijous.