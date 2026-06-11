L'independentisme fa pinya contra l'expulsió dels cantaires amb estelades de la Sagrada Família

La ressaca de la visita del Papa a Barcelona està marcada per la polèmica. L'expulsió dels cantaires que portaven estelades a la Sagrada Família ha generat una onada d'indignació entre els partits i les entitats independentistes. Des de Junts, Carles Puigdemont ha demanat responsabilitats davant el que ha titllat com a un "acte de repressió". Per part d'ERC, Elisenda Alamany ha anunciat que demanaran explicacions al govern de Jaume Collboni. Per últim, la CUP ha denunciat una "caixera de bruixes" i ha presentat una bateria de preguntes parlamentàries. L'ANC i Òmnium també han condemnat els fets.
Puigdemont ha considerat que la "meravella tècnica" de l'acte a la Sagrada Família i el "tracte degut" del català "no han de tapar la vergonyosa acció de repressió contra els cantaires que portaven estelades". "Calen explicacions i que s'assumeixin responsabilitats", ha afegit des del seu compte de X. Junts ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, al Parlament, i la del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Congrés, per saber "qui va donar ordres" d'expulsar els cantaires i han registrat una bateria de preguntes parlamentàries a les dues cambres.
Al seu torn, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha qualificat l'expulsió dels cantaires de "cacera de bruixes" contra el moviment independentista organitzat. "Fets com aquestes són inadmissibles en una democràcia", ha afegit. En aquest sentit, el grup parlamentari ha registrat una bateria de preguntes sobre aquesta qüestió. Pellicer considera que en un país laic i aconfessional és "inadmissible" el tractament del Govern de la visita del Papa "per plantejar una Catalunya apostòlica, romana, pacificada i sense cap mena de mobilització. És la Catalunya del PSC. La Catalunya de porcs, turistes i espectacles que no permet la mobilització", ha dit.
Les entitats també han criticat els fets. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha lamentat que es faci marxar "com a delinqüents" qui volia exercir una reivindicació pacífica i respectuosa amb Gaudí: "Tot per la por de veure algunes estelades", ha considerat l'entitat, que ha demanat dimissions per aquest "disbarat". Des d'Òmnium s'ha considerat que els fets són "una clara vulneració de la llibertat d'expressió": "Defensar l’autodeterminació i la independència no és cap delicte", ha considerat l'entitat, que també ha demanat responsabilitats davant d’aquests fets "greus".
El govern espanyol es fa l'orni
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha emmarcat la sortida dels cantaires dins la normalitat del desenvolupament de l’esdeveniment. Prieto ha restat importància a aquest element i ha afirmat que fer sortir els cantaires estava previst “com per a la resta de convidats”. “No contempla cap element ideològic, ni identitari ni de cap mena. Simplement havia acabat l’acte, convidem a tothom a sortir de la basílica, i evidentment hi ha uns espais de sortida determinats”, ha justificat. Prieto desconeix si hi va haver cap incident al respecte. “Si hi va haver algun moment de tensió, no ho vam veure, però no va ser majoritari”, ha comentat.
Segons el seu relat, la policia espanyola, la seguretat privada i els Mossos van convidar tothom que estava a la basílica, també els que estaven a dalt com a coral, a abandonar-la perquè havia acabat l’acte. “En tota aquesta seguretat molt restringida tot està encaminat cap a unes sortides molt determinades. No és que s’encapsuli ningú, és que tot està tancat per tal que la gent vagi sortint, els convidats i també els VIP van haver de sortir per unes sortides que se’ls hi va dir i van haver de fer el recorregut que van haver de fer. I tot va ser al final de l’acte; no va afectar a res”, ha explicat Prieto, negant cap acció concreta determinada per evitar les estelades.
Uns 500 cantaires expulsats
Uns 500 cantaires que formaven part dels cors que han participat en la missa a la Sagrada Família van ser expulsats del recinte just abans de la benedicció de la torre de Jesús. El dispositiu de seguretat a l'interior de la basílica, competència de la policia espanyola, va detectar que els membres portaven estelades impreses a l'interior de les partitures i tenien la intenció de cantar Els segadors al final de l'acte, una partitura que no estava inclosa en el programa oficial. Per això, el cos policial els va treure de la basílica i no van participar de l'espectacle final.
Els fets van tenir lloc al voltant de les nou del vespre. Quan els cors estaven acabant d'interpretar El virolai, la policia espanyola va treure part dels cantaires a l’exterior de la zona restringida. Fonts de la Sagrada Família indiquen que la interpretació de l'himne nacional no estava inclosa en el programa oficial aprovat i, per tant, no estava previst durant l'acte. "Com en qualsevol celebració institucional i litúrgica, l'acte es desenvolupa d'acord amb un programa establert amb antelació que han de seguir tots els participants", constaten les mateixes fonts. En aquest sentit, recorden que la basílica és un temple catòlic i "no s'hi entren banderes durant les celebracions religioses".