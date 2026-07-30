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Les sancions als mitjans per les infiltracions policials arriben al Parlament i al Congrés

Política

  • Roda de premsa d’Irídia i La Directa sobre sancions de la Policia Nacional al mitjà -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de juliol de 2026 a les 19:45

Quatre grups parlamentaris han registrat una declaració institucional al Parlament per denunciar la censura "evident" de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). ERC, Junts, Comuns i CUP demanen, alhora, que el govern de l'estat transposi "de forma urgent" l'article 85 del Reglament Europeu de Protecció de Dades "per tal que es pugui preservar la llibertat d'informació". Tot plegat després que l'entitat espanyola hagi expedientat els mitjans Directa, Vilaweb, Diari Balear i Salto Diario per informar sobre els policies infiltrats en moviments de la societat civil i política. En paral·lel, els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats de Junts i ERC han presentat sengles bateries de preguntes per reclamar explicacions sobre les infiltracions i sobre els expedients de l'AEPD.

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