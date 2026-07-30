La Comunitat de Madrid ven l'àtic de luxe a Chamberí per «finançar la reconstrucció» pels incendis

La Comunitat de Madrid ha anunciat que vendrà l'àtic de luxe a Chamberí que acaba de comprar juntament amb quatre immobles més per recaptar fons per a la reconstrucció posterior als macroincendis de l'última setmana. Això, l'endemà que El País publiqués la informació de l'adquisició de l'habitatge de 500 metres quadrats a la zona exclusiva de la capital de l'Estat i Isabel Díaz Ayuso justifiqués que es destinaria a oficines de l'administració regional, un ús que la normativa de l'Ajuntament de Madrid no permet.
L'estatut d'autonomia madrileny i la resta de cossos normatius que regeixen la recaptació i despesa pública a la Comunitat de Madrid tampoc contemplen la possibilitat de relacionar directament la venda de patrimoni públic amb una mesura concreta la reconstrucció de les zones cremades pels macroincendis, com ara justifica el govern d'Ayuso. Segons ha explicat el portaveu, Miguel Ángel García, la venda conjunta dels quatre immobles permetran recaptar 20 milions d'euros.
L'empresa pública que executa la compra d'immobles com el polèmic àtic a Chamberí, Planifica Madrid, en gestionarà ara la venda. García, de qui depèn Planifica Madrid, ha justificat aquest dijous que els imports que rebi l'administració es destinaran de manera íntegra a la reconstrucció. Si bé, la gestió pressupostària no funciona a partir de recaptacions directes com la que planteja el govern d'Ayuso.
Minuts abans de la comunicació de la venda per part de la Comunitat de Madrid, el secretari general i portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, n'havia defensat la compra. "Té tot el sentit del món que, mentre es fa una reforma integral a la seu de la presidència del govern autonòmic, es busquin alternatives", ha argumentat.