Els constructors constaten que l'edificació creix, però no prou

La construcció d'habitatges va créixer el 2025, però a un ritme insuficient per satisfer la demanda. És la principal conclusió de l'informe El sector de la construcció a Catalunya 2025. Previsions 2026 i 2027 que ha presentat la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) aquest dijous. En aquest sentit, el sector de la construcció constata que el país arrossega un dèficit d'inversió acumulat en infraestructures de prop de 49.500 milions d'euros, l'equivalent al 2,2% del PIB. Això, amb unes xifres d'execució pressupostària "alarmants".
Concretament, el govern espanyol només va executar el 57% de les obres previstes a Catalunya, mentre que la mitjana estatal va ser del 107%. I, entre el 2009 i el 2025, Catalunya acumula un dèficit d'execució de 12.935,4 milions. Per això, el sector reclama que s'executin les inversions i que s'agilitzin el tràmits per construir. L'informe recull que l'any passat es van acabar de construir 16.572 pisos a Catalunya, una xifra que representa un 25% més que el 2024, però que està lluny dels 30.000 habitatges anuals que el sector considera necessaris per fer front a la demanda, segons el cap d'estudis de la CCOC, Rubén Gil.
D'altra banda, el 2025 es van iniciar 15.589 cases, amb una reducció del 6,6% en comparació a l'any anterior. "Per això som prudents a l'hora d'analitzar què passarà el 2026", ha admès Gil. L'estudi també constata que el país necessita aproximadament 7.365 milions d'euros anuals de licitació pública, l'equivalent al 2,2% del PIB, per situar-se a nivells similars als principals països europeus. Tot i això, el 2025 només es van licitar 3.972 milions.
"A la pràctica, això significa que Catalunya només està invertint la meitat del que necessita per recuperar el retard acumulat en infraestructures", subratlla Gil. Així, la CCOC ha carregat contra la diferència que hi ha entre la inversió de l'Estat prevista a Catalunya i la que s'acaba transformant en realitat. Entre 2009 i 2025, s'haurien d'haver destinat 31.922 milions, però només se'n van executar 18.986. Gairebé no va arribar al 60% del que es va pressupostar.
Qui és responsable del dèficit d'execució a Catalunya?
L'informe indica que la meitat del dèficit d'execucions s'explica per la manca de compliment d'Adif. Si entre 2010 i 2025 havia de destinar 12.447 milions, finalment no va arribar a executar-ne ni el 50% (6.071 milions). En canvi, en aquest mateix període, la Generalitat va tenir un grau d'execució del 90%.
Un altre dels problemes estructurals en el sector de la construcció és la desconnexió entre els pressupostos de licitació i els costos reals de construcció. L'informe estipula que, el 2025, el 45% de les licitacions públiques només va rebre una o dues ofertes. "És una concurrència baixíssima, que frega inclòs que Europa vigili de més a prop que passa", ha subratllat el president del CCOC, Lluís Moreno.
Les perspectives dels constructors per al 2026 i 2027
Pel que fa a les perspectives del 2026 i 2027, Moreno ha apuntat que "són positives". Enguany es preveu un creixement del sector d'entre el 3,5% i el 4%, i d'entre el 2,5% i el 3,5% el curs vinent. Ara bé, la Cambra ha subratllat que aquest escenari només serà possible si la inversió anunciada es transforma en obra realment executada, amb continuïtat inversora, seguretat jurídica i pressupostos ajustats a la realitat del mercat.