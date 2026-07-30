Cues quilomètriques a l'AP-7 per l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia

L'AP-7 registra aquest dijous al matí retencions en els dos sentits de la marxa. D'una banda, l'accident d'un camió a Sant Sadurní d'Anoia en sentit Barcelona obliga a tallar dos carrils i això genera fins a cinc quilòmetres de retencions en aquesta direcció. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que ja s'ha retirat el vehicle accidentat.\r\n\r\nD'altra banda, en sentit Tarragona, un altre accident a Subirats ha generat retencions aquest dijous al matí, però a les 13.30 hores la situació ja està normalitzada.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl personal de terra de l'aeroport del Prat va a la vaga indefinida a partir del 4 d'agost Marc Orts i Cussó\r\n\r\n