La mare de Noelia presenta una queixa a l'ONU per l'eutanàsia de la filla

La mare de Noèlia Castillo, la jove del Garraf que va rebre l'eutanàsia el 26 de març passat, ha presentat una queixa davant la Relatora Especial de les Nacions Unides sobre la violència contra les dones i les nenes perquè investigui si el govern espanyol va actuar correctament abans d'autoritzar el procediment.\r\n\r\nLa comunicació, presentada per la Fundació Advocats Cristians en representació de la mare, ha qüestionat l'aplicació de la llei d'eutanàsia i ha apuntat que l'Estat havia de garantir una protecció reforçada a la noia, a qui descriu com una dona "víctima de violència i en situació d'extrema vulnerabilitat". A més, ha denunciat una cadena d'omissions institucionals en l'abordatge del cas.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nCatalunya lidera les sol·licituds d'eutanàsia a l'Estat amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants\r\n\r\n