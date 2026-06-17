Catalunya lidera les sol·licituds d'eutanàsia a l'Estat amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants

Catalunya va registrar el 2025 la taxa més alta de sol·licituds d'eutanàsia a tot l'Estat, amb 6,14 peticions per cada 100.000 habitants. La xifra quasi triplica la mitjana estatal, de 2,61 sol·licituds. A Catalunya la segueixen Navarra (5,41) i el País Basc (5.13). Són les dades que la ministra de Sanitat, Mónica García, ha exposat aquest dimecres durant la clausura de la jornada "Cinc anys de la llei de regulació de l'eutanàsia: avançant en drets". Des que la llei va entrar en vigor el 2021, 1.668 persones han exercit aquest dret. Del total, 565 són de l'any passat, que representen un 0,13% de les morts a l'Estat el 2025, és a dir, una de cada 750 morts.\r\n