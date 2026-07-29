El Grup Barnils exigeix arxivar l'expedient contra la «Directa» per les infiltracions policials

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha exigit "l'arxivament immediat" de l'expedient sancionador que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert contra la Directa arran de les investigacions del mitjà sobre agents de la Policia Nacional infiltrats en moviments socials i independentistes dels Països Catalans. El grup alerta del precedent "greu" que pot representar per a la llibertat de premsa.\r\n\r\nEntre el 2020 i el 2023, la publicació digital va destapar la infiltració de quatre agents en organitzacions i moviments socials de Barcelona, Girona i el País Valencià. Els policies van actuar amb identitats falses i van establir relacions d'amistat i sentimentals amb activistes, dels quals van obtenir nombroses dades personals: "L'organisme que hauria de vetllar per la protecció de dades de la ciutadania es gira contra els periodistes que van destapar precisament un cas massiu de vulneració de dades personals per part del mateix estat espanyol", ha denunciat la copresidenta del Grup Barnils, Eli Borreda.\r\n\r\nL'any 2023, un jurat independent va concedir el Premi Ramon Barnils de Periodisme d'Investigació a Infiltrats, la investigació de Gemma Garcia, David Bou, Jesús Rodríguez, Ester Fayos, Irene Molina, Pau Fabregat i Víctor Serri. El jurat en va destacar el rigor, les tècniques d'investigació i l'impacte polític i social.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nL'Estat sanciona la «Directa» per destapar infiltracions de policies a moviments socials i independentistes David Cobo\r\n\r\n