35 diputats del Parlament s'han apuntat al servei d'assessorament de català en gairebé un any i mig

35 diputats dels 135 que hi ha en total al Parlament, un 26%, s'han apuntat al servei d'assessorament lingüístic per millorar el seu català des que es va posar en marxa la iniciativa fa gairebé un any i mig. Segons ha comprovat l'ACN, es tracta de diputats de tots els grups excepte de Vox i Aliança Catalana. Tot i que 35 diputats s'han interessat per la formació, al final 5 d'ells no l'han acabat fent. Segons fonts del Parlament, un perquè va deixar de ser diputat abans de la formació, un altre per motius de salut i els altres tres no han respost tot i inscriure-s'hi.
Dels que s'han apuntat, 15 són de Junts, 9 del PSC, 4 d'ERC, 3 dels Comuns, 3 de la CUP i 1 del PPC. Dels 30 diputats que han rebut el servei d'assessorament, 18 són dones i 12 homes. I n'hi ha 5 que han decidit fer formació continuada més enllà de la primera sessió presencial que s'ofereix: 2 de Junts, 2 del PSC i 1 dels Comuns.
En canvi, 3 dels 4 diputats que formen el grup de la CUP es van apuntar al servei, però només un ha acabat fent la formació. La Mesa del Parlament va impulsar la iniciativa el 4 de febrer del 2025, fruit d'una voluntat compartida entre el president del Parlament, Josep Rull, i la resta dels membres de la Mesa.
I la proposta va ser aprovada en el marc de la Junta de Portaveus per tots els grups excepte Vox i PPC, que consideren que també hi hauria d'haver assessorament perquè els diputats millorin el castellà. Uns dies més tard, el 20 de febrer del 2025, es va enviar un correu als diputats i diputades per oferir-los el servei d'assessorament en llengua catalana.
Com funciona aquest assessorament?
Els lingüistes del Parlament especialitzats en llengua oral, a partir de l'anàlisi de les intervencions parlamentàries dels sol·licitants del servei, en detecten tant els errors lingüístics més freqüents com altres aspectes que siguin rellevants de comentar. Posteriorment, en una sessió presencial amb el diputat o diputada revisen aquestes qüestions i fan recomanacions perquè pugui millorar la qualitat lingüística dels seus discursos. També se'ls ofereix continuar fent un seguiment de les seves intervencions posteriors i, si convé, una nova sessió presencial, que tenen una durada aproximada d'una hora.
Segons fonts del Parlament, les recomanacions més freqüents tenen a veure amb aspectes fonètics (per exemple, la confusió d'esses sordes i sonores), morfològics (per exemple, l'ús de formes verbals), sintàctics (per exemple, l'ús de les preposicions) i lèxics (per exemple, l'ús impropi de termes freqüents).
Així mateix, també s'aborden altres aspectes com la coherència en l'ús del tractament de vós i de vostè, es donen elements per reforçar l'estàndard oral de variants diferents del català central, s'incideix en la necessitat de fer servir un nivell de llengua estàndard i se'ls suggereix que facin la intervenció sense llegir tota l'estona el discurs que s'han preparat.
Els diputats també reben informació sobre recursos lingüístics que poden consultar. La cambra catalana assegura que la valoració que fan els diputats participants és molt positiva i, per aquest motiu, el Parlament continuarà oferint el servei periòdicament.