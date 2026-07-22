Illa i Rull reivindiquen el llegat de Josep Vallverdú i la seva defensa de la llengua

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimecres l'escriptor Josep Vallverdú, mort aquest dimarts amb 103 anys, com a "referent literari" en català. Durant la sessió de control al president davant el Ple del Parlament, Ill ha agraït a l'autor la seva obra "molt rica": "Ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana". En aquest sentit també s'ha expressat el president del Parlament, Josep Rull, que ha destacat que Vallverdú, medalla d'Or de la Generalitat i Creu de Sant Jordi, va estar "sempre amatent" a "defensar" el català. "Ens llega una riuada de coneixement, de paraules i d'estima pel país que avui, com a cambra, li agraïm col·lectivament", ha clos.\r\n\r\n\r\n⚫️ Illa i Rull reivindiquen el llegat de Josep Vallverdú i la seva defensa de la llenguahttps://t.co/6lQIcD5pKK pic.twitter.com/lGNQnTlkA0\r\n— NacióDigital (@naciodigital) July 22, 2026\r\n