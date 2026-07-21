El Govern presenta el programa «Catalunya, casa palestina»

La Generalitat ha presentat aquest dimarts el programa "Catalunya, casa palestina", una iniciativa per coordinar les polítiques d'acollida, protecció i cooperació amb la població palestina davant la crisi humanitària. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, l'ha definit com un "compromís de país" per oferir "oportunitats, coneixement i futur".\r\n\r\nEl programa s'articula a través de tres eixos principals: Campus Palestina, per facilitar l'accés a la universitat de joves desplaçats; Campus Cultura, per donar suport a artistes i creadors palestins; i Palestina Activa, destinat a acollir temporalment activistes i periodistes en situació de risc. A més, també reforça l'atenció sanitària, educativa i social a les persones refugiades. Coincidint amb la presentació, el Govern ha aprovat una aportació d'un milió d'euros a l'UNRWA per reforçar l'assistència sanitària d'emergència a Gaza i els serveis de salut maternoinfantil i d'atenció a dones víctimes de violència de gènere a Cisjordània.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nEl president del Constitucional celebra l'aval europeu a l'amnistia davant Felip VI Lluís Girona Boffi\r\n\r\n