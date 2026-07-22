El diputat del PSC Ernesto Carrión pateix un «accident sobrevingut» i ha de ser atès pels metges al Parlament

El Ple del Parlament d'aquest dimecres ha començat amb uns minuts de retard perquè el diputat del PSC Ernesto Carrión ha hagut de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arran d'un "accident sobrevingut", tal com ho ha descrit el president del Parlament, Josep Rull. Una ambulància s'ha desplaçat fins a la zona i Carrión ha hagut de delegar el seu vot a la diputada socialista Elena Diaz Tobrevijano.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nOBITUARI\r\n\r\nL'últim gran mestre de les lletres catalanes Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n