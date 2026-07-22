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El diputat del PSC Ernesto Carrión pateix un «accident sobrevingut» i ha de ser atès pels metges al Parlament

Política

  • L'ambulància que ha atès Ernesto Carrión al Parlament -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de juliol de 2026 a les 09:07

El Ple del Parlament d'aquest dimecres ha començat amb uns minuts de retard perquè el diputat del PSC Ernesto Carrión ha hagut de ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) arran d'un "accident sobrevingut", tal com ho ha descrit el president del Parlament, Josep Rull. Una ambulància s'ha desplaçat fins a la zona i Carrión ha hagut de delegar el seu vot a la diputada socialista Elena Diaz Tobrevijano.

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