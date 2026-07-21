«El teu llegat ja és patrimoni de tots»

La mort de l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú, aquest dimarts als 103 anys, ha provocat una allau de mostres de condol i reconeixement per part de representants del món de la política, la cultura i la societat catalana. Desenes de personalitats han volgut retre homenatge a qui ha estat una de les figures més rellevants de la literatura catalana contemporània i un referent en la defensa de la llengua i la cultura del país.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol i ha destacat que Vallverdú deixa "un llegat immens" que continuarà inspirant les futures generacions. Illa ha subratllat la contribució decisiva de l'autor a la literatura catalana i el seu compromís constant amb la cultura del país.
També s'ha pronunciat el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, que ha lamentat la pèrdua d'"un dels grans noms de les lletres lleidatanes i catalanes". Talarn ha remarcat que Josep Vallverdú ha estat un orgull per a les terres de Lleida" i ha assegurat que la seva obra i el seu mestratge perduraran com un patrimoni imprescindible de la cultura catalana.
Les reaccions s'han succeït al llarg del vespre des de diferents institucions, entitats culturals, escriptors i representants públics, que han coincidit a destacar la transcendència de l'obra de Josep Vallverdú, especialment en la literatura infantil i juvenil, així com la seva defensa incansable de la llengua catalana. El seu traspàs tanca una trajectòria excepcional, reconeguda amb nombroses distincions, però deixa un llegat literari que continuarà viu entre generacions de lectors.