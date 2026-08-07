A Lleida mai no queda lluny un bar: n’hi ha un per cada mig miler d’habitants

Si hi ha una cosa difícil a Lleida no és trobar un bar, sinó decidir a quin entrar. Cafè a primera hora, esmorzar de forquilla, menú del dia, vermut, partit de futbol o una cervesa abans de tornar a casa. Sigui quina sigui l’excusa, sempre n’hi ha un a prop. I les dades ho confirmen.
L’última xifra específica disponible situa en 322 els bars de la ciutat, una dada que equival a un establiment per cada 454 habitants, és a dir, 2,2 bars per cada 1.000 veïns. El càlcul s’ha fet prenent com a referència la població actual de Lleida, de prop de 146.000 habitants.
Ara bé, si es mira el conjunt del sector, la presència de l’hostaleria és encara més destacada. Segons el cens d’activitats econòmiques de la Paeria, a la ciutat hi ha 671 establiments d’hostaleria i restauració, una categoria que engloba bars, cafeteries, restaurants i altres negocis del sector. En conjunt, representen prop del 28% dels establiments de serveis de la ciutat, fet que converteix la restauració en una de les activitats econòmiques amb més pes als carrers de Lleida.
Les dues dades, però, no provenen de la mateixa font ni del mateix any. La xifra dels 322 bars correspon a un estudi elaborat per la Federació Espanyola d’Hostaleria i Coca-Cola l’any 2017, l’últim que va comptabilitzar exclusivament els bars de la ciutat. En canvi, els 671 establiments d’hostaleria i restauració provenen del cens municipal de la Paeria, que agrupa totes les activitats del sector i és la referència oficial més recent disponible.
En qualsevol cas, més enllà dels números, les dades dibuixen una realitat que qualsevol lleidatà reconeix. A Lleida, el bar continua sent molt més que un negoci: és oficina improvisada, punt de trobada, sala de reunions, graderia esportiva i, sovint, el lloc on s’arregla el món entre cafès, tapes i sobretaules.