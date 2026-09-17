Els valors taxats dels habitatges a Lleida augmenta un 6,8% però es manté com el més baix de Catalunya

El valor dels habitatges lliures a la demarcació de Lleida es va situar en 1.276,5 euros per metre quadrat durant el segon trimestre del 2026, un 6,8% més que en el mateix període de l’any passat, segons les dades actualitzades pel govern espanyol. Tot i aquest increment, Lleida manté el valor taxat més baix de les quatre demarcacions catalanes, una diferència que situa el mercat immobiliari lleidatà en un escenari de preus notablement inferior al de la resta del país.
El valor taxat dels habitatges lliures a Catalunya va assolir en el mateix període els 2.752,9 euros per metre quadrat, després d’augmentar un 10,1% interanual. Per demarcacions, el valor més elevat correspon a Barcelona, amb 3.204,2 euros per metre quadrat, seguida de Girona, amb 2.162,8 euros, i Tarragona, amb 1.817,9 euros.
Així, els 1.276,5 euros per metre quadrat de Lleida representen menys de la meitat del valor registrat a Barcelona. L’increment interanual lleidatà, del 6,8%, també és inferior al de Tarragona (+13%), Barcelona (+9,7%) i Girona (+9,9%).
Les dades mostren, per tant, que Lleida parteix d’un nivell de preus més baix i manté aquesta posició malgrat l’encariment dels darrers trimestres. De fet, entre el primer i el segon trimestre de l’any, el valor taxat dels habitatges lliures va baixar lleugerament a la demarcació, un 0,4%, mentre que va créixer a Tarragona (+2,2%) i Girona (+0,5%) i va retrocedir un 0,1% a Barcelona.
Pel que fa als habitatges protegits, Lleida també presenta el valor taxat més baix, amb 1.241,3 euros per metre quadrat, tot i que en aquest cas la diferència respecte de la resta de demarcacions és molt més reduïda. El valor va augmentar un 1,7% interanual, davant del 6,3% de Barcelona, el 3,5% de Girona i el 3% de Tarragona.
En el conjunt de Catalunya, l’estadística constata que el valor dels habitatges lliures acumula quatre trimestres consecutius amb increments interanuals superiors al 10%, una situació que no es produïa des del 2006.