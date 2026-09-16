Els Bombers mantenen una desena de dotacions per controlar l’incendi d’Alfarràs

Una desena de dotacions dels Bombers continuen aquest dimecres al matí les tasques de vigilància i extinció de l’incendi d’Alfarràs, que es va donar per estabilitzat poc després de les onze de la nit de dimarts.
Durant la nit, els equips d’emergència han pogut treballar amb normalitat i, segons han explicat fonts dels Bombers, no queda cap flama activa dins del perímetre afectat. La previsió és reforçar el dispositiu a partir de les vuit del matí, amb la incorporació de dues dotacions més.
L’incendi es va iniciar cap a les quatre de la tarda a les proximitats del torrent Regueral de la Viuda. Segons les dades provisionals dels Agents Rurals, les flames han afectat aproximadament 90 hectàrees, principalment de matollar.
El foc també va provocar mesures de protecció per a la població. En concret, es va haver de confinar el nucli d’Andaní i diverses granges situades a prop de la carretera N-230 fins a dos quarts de vuit del vespre.
En el moment de màxima intensitat, el dispositiu va arribar a comptar amb 49 dotacions dels Bombers, entre les quals hi havia 10 mitjans aeris, que van treballar per frenar l’avanç de les flames.
La zona afectada combina camps de conreu, vegetació forestal, terrenys erms i turons, una orografia que ha condicionat el comportament del foc i n’ha facilitat l’avanç en diferents punts.
Pel que fa a la superfície cremada, els Agents Rurals calculen provisionalment que el foc ha afectat 48,66 hectàrees de matollar, 11,66 d’arbrat i 11,52 de pastures. Tota la superfície afectada es troba dins del terme municipal d’Alfarràs i, segons les dades disponibles, no s’ha vist afectat cap espai natural protegit.