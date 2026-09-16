Una concentració antifeixista frena una marxa de Vox a Lleida

La plaça del Clot de les Granotes va ser ahir l’escenari d’una concentració antifeixista que va aplegar 300 persones en resposta a la manifestació que Vox havia convocat inicialment al mateix espai contra la "islamització" i la "immigració massiva". La marxa del partit, finalment, va canviar de recorregut i es va traslladar a la zona de Pi i Margall, després del rebuig expressat per una vintena d’entitats.
La mobilització antifeixista va arrencar amb xiulades i mostres de rebuig quan els manifestants de Vox van arribar a l’avinguda Alcalde Porqueres. La tensió inicial va donar pas, però, a crits d’eufòria i aplaudiments quan es va confirmar que el partit no es dirigiria a la plaça del Clot de les Granotes.
Vox va reunir una cinquantena de persones en una protesta centrada en les polítiques migratòries dels governs espanyol i lleidatà. El diputat de la formació al Parlament per Lleida, Rafael Villafranca, va denunciar que la ciutat està "abandonada" i que pateix un augment de la violència. "Hi ha una sensació d’alarma que cal remarcar", va afirmar.
Villafranca també va assenyalar la manca d’oportunitats laborals per als joves, que, segons va dir, es veuen obligats a marxar de la ciutat. El diputat va criticar igualment que el que s’importa són «problemes», en referència a les polítiques d’immigració.
Rebuig als discursos contra la comunitat musulmana
Des de la concentració antifeixista, Clàudia Lara, membre de La Saó Organització Revolucionària dels Països Catalans, va defensar la necessitat d’impedir que Vox difongui els seus discursos a la ciutat. "No podem tolerar que l’extrema dreta catalana pugui venir aquí a difondre els seus discursos d’odi", va remarcar.
Lara va acusar el partit d’assenyalar una comunitat sencera, en referència a la comunitat musulmana, i va reivindicar la inclusió i la lluita contra el racisme i el feixisme. La representant de La Saó va situar la mobilització com una resposta a la presència de Vox i als missatges que, segons va denunciar, estigmatitzen la immigració.
La protesta es va desenvolupar amb una presència destacada de manifestants antifeixistes a la plaça del Clot de les Granotes, mentre la formació política va mantenir la seva convocatòria en un altre punt de la ciutat.