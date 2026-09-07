PP i Vox aconseguirien una majoria absoluta folgada al Congrés, segons diverses enquestes

PP i Vox obtindrien una suma d'entre 213 i 202 escons al Congrés, molt per sobre de la majoria absoluta de 176, segons els sondejos electorals de 40dB, GAD3 i NC posteriors a la crisi de Ceuta i que publiquen aquest dilluns diversos mitjans. El PSOE cauria fins al voltant dels 100 escons (aquesta legislatura en té 121) i Sumar es quedaria amb 9, menys d'un terç dels que va aconseguir a les eleccions del 2023.
Pel que fa als partits catalans, l'enquesta de GAD3 publicada per l'ABC recull que ERC sumaria un escó fins als 10, mentre que Junts en perdria gairebé la meitat i passaria dels 7 als 4. Al costat del País Basc, tant Bildu com el PNB creixerien un escó i es quedarien amb 7 i 6 escons respectivament.
Amb tot, la dada més contundent és que el partit que més creixeria, i amb molta diferència, és Vox, que és qui ha tret un rèdit electoral de la crisi a Ceuta i les enquestes el situen com a tercera força amb un suport de prop del 18% dels votants, per sobre del 12,38% del 2023. Això es traduiria amb entre 69 i 64 escons, el doble dels que té actualment (33).
El PP continuaria lligat a Vox per formar govern
Tot i el creixement del PP, si Alberto Núñez Feijóo vol arribar a la Moncloa, ho haurà de fer necessàriament amb l'extrema dreta de Vox, reeditant els governs autonòmics on manen plegats. En un hipotètic acord de legislatura amb el PNB, Junts i Coalició Canària, els populars sumarien entre 135 i 147 escons, lluny dels 176 necessaris per governar sense cap abstenció.