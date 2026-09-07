Illa demana una treva als sindicats per poder resoldre els problemes de l'educació

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'actuació del Govern en l'àmbit de l'educació, amb l'acord amb alguns sindicats, que no ha pogut impedir la convocatòria de vaga aquest primer dia de curs. Illa ha demanat estabilitat als mestres per obrir un debat sobre el model educatiu, i que hi hagi “respecte pel dret a l'educació". El president ha dit que hi ha dret a vaga, però que ha de ser compatible amb el dret a l'educació i a la mobilitat. “Demano un parèntesi de vagues”, ha demanat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, a poques hores de l'arrencada del curs.
“Farem els esforços per posar els recursos a disposició”, ha dit, i ha defensat l'acord amb CCOO i UGT que situa els professors com els tercers més ben pagats d'Espanya, a banda d'altres mesures per millorar les infraestructures o l'escola inclusiva i la rebaixa de ràtios. “Si n'hem de dedicar més, farem els esforços que puguem”, ha dit, i ha demanat “parlar del model educatiu de Catalunya” i si cal fer algun “ajustament”. “Discutim a fons què hem de fer i acordem els recursos”, ha demanat, però ha insistit que s'estan posant “més recursos que mai”.
USTEC ha advertit que no hi haurà "parèntesi" si no hi ha un calendari clar de negociacions. "No farem un parèntesi amb un xec en blanc", ha advertit la portaveu del sindicat majoritari, Iolanda Segura. Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, ha anat en la mateixa línia, i ha dit que els sindicats defensen el dret a l'educació i per això reclamen millores.
D'altra banda, president ha passat de puntetes pel fiasco de les proves PISA o sobre el futur de la consellera d'Educació, Esther Niubó, molt qüestionada. En tot cas, ha anunciat un “pla” que es concretarà en les pròximes setmanes per posar al dia les escoles i les residències per fer front a l'emergència climàtica i a les altes temperatures a les aules, però no n'ha donat més detalls.
Revisar la situació a Manresa
Illa ha admès que cal seguir treballar per millorar les dades de seguretat i també la percepció d'inseguretat, que continua elevada. Ha defensat les mesures per ampliar la plantilla dels Mossos o de jutges, però ha dit que “cal fer més”. “Som contundents, la seguretat és un requisit per exercir la llibertat”, ha dit, i ha insistit que “qui la fa la paga”. “Farem complir sense matisos la llei”, ha remarcat.
Pocs dies després de la mort d'un home a Manresa, Illa ha dit que “la mentida es combat amb la veritat” i ha denunciat que es difonguin informacions falses. “Qui comet un delicte, vingui d'on vingui, se'l deté i se'l posa davant de la justícia”, ha remarcat. Els menors sospitosos de l'homicidi estaven al punt de mira de les autoritats, en llibertat vigilada, i Illa ha dit que “si cal revisar coses es farà”, tot i que ha advertit que no es poden prendre decisions “en calent”.
El crim de Manresa va provocar una onada de fake news i ha dit que el Govern està “valorant” si actua contra les piulades, per exemple, de Sílvia Orriols.
Límits amb l'acollida de Ceuta
El president també ha posat límits a l'acollida de migrants de Ceuta. “Catalunya és solidària i ho continuarà sent”, ha dit, però ha demanat veure “quin esforç s'ha fet fins ara” i a qui li toca acollir perquè no ha fet “esforços suficients”. “Ens mourem en la lleialtat institucional, però no anirem amb el lliri a la mà”, ha dit. El límit de l'acollida serà no posar en risc la generació de prosperitat. “Ajudar fins a no quedar pitjor que qui rep l'ajuda”, ha resumit.
El president ha defensat les explicacions de Pedro Sánchez i ha lamentat el paper de l'oposició. En aquest sentit, ha lamentat que PP i Vox vulguin treure profit de la situació i ha defensat posar tots els recursos a l'abast per resoldre la situació.
Confrontació amb Ayuso i defensa de Sánchez
En una entrevista amb pocs gestos als socis i sense cap pregunta sobre el nou model de finançament, Illa ha apostat per confrontar amb Isabel Díaz Ayuso i l'ha advertit que "no parli dels catalans ni de residències oficials". Ho ha dit després que, aquest cap de setmana, Ayuso hagi carregat contra Catalunya pel finançament i hagi acusat Sánchez de fer cessions als independentistes per pagar "els xiringuitos" amb "els diners de Madrid". "No parli dels catalans, aquí no hi ha mindundis, hi ha gent que treballa i va per feina", ha defensat el president, còmode en el cos a cos amb la presidenta madrilenya.
D'altra banda, ha tancat files amb Sánchez i s'ha descartat com a successor del líder del PSOE. "El meu present i futur és ser president de Catalunya", ha dit. Quan seran les eleccions espanyoles? “Depèn de Sánchez, però té poca transcendència”, ha dit. A hores d'ara, haurien de ser després de les eleccions municipals. Precisament sobre les municipals, ha deixat entendre que hi haurà algun canvi al Govern "quan arribi al moment". Qui? Sílvia Paneque. "Està treballant en habitatge i mobilitat, i quan arribi el moment prendrem la decisió que hàgim de prendre", ha resumit.