Desallotgen l’assentament de migrants de les naus d’El Tarajal de Ceuta

La Policia Nacional ha desallotjat aquest diumenge l’assentament de migrants que vivien a l’exterior de les naus d’El Tarajal de Ceuta. L’operació té com a objectiu traslladar-los a les noves places que el govern espanyol està habilitant per gestionar els seus expedients.\r\n\r\nAl polígon hi vivien joves i famílies amb infants, que s’han trobat per sorpresa amb l’actuació policial. El desallotjament s’ha produït coincidint amb una nova manifestació de veïns de Ceuta en defensa dels drets dels nens de la ciutat.\r\n\r\nEls manifestants han reclamat mesures "reals i efectives" que garanteixin la seguretat, la convivència i una educació sense riscos. També han demanat a les institucions europees, espanyoles i ceutines "responsabilitat, coordinació, eficàcia i urgència" per recuperar al més aviat possible la normalitat dels menors.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nRetornats al Marroc 21 migrants després d’apedregar una patrulla de militars a Ceuta Europa Press\r\n\r\n