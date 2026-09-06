Retornats al Marroc 21 migrants després d’apedregar una patrulla de militars a Ceuta

Un total de 21 ciutadans marroquins han estat retornats al seu país d’origen després d’apedregar aquest dissabte a la nit una patrulla de les Forces Armades que feia tasques de vigilància a la zona de la platja del Tarajal, a Ceuta. Segons fonts de la Guàrdia Civil citades per Europa Press, cap dels militars va resultar ferit i tampoc es van produir danys materials.\r\n\r\nEls fets es van produir en una de les zones més afectades per la crisi migratòria durant la matinada de dilluns. Els migrants haurien aprofitat que es trobaven en una posició elevada per llançar pedres contra els militars que participaven en les tasques de vigilància.\r\n\r\nFonts de la Guàrdia Civil han explicat que els 21 migrants van poder escollir entre retornar voluntàriament al Marroc o prestar declaració davant del jutjat corresponent i, en no tenir antecedents penals, tots van optar per tornar al seu país d’origen. L’Associació de Tropa i Marineria Espanyola (ATME) ha denunciat els fets a través de les xarxes socials i assegura que aquests incidents es repeteixen perquè els membres de les Forces Armades "no estan investits de l’autoritat suficient per poder exercir el seu treball d’una manera eficaç i contundent". \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEl govern espanyol pren el control del port de Ceuta ACN\r\n\r\n